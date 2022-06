«Monde jurassique: La domination»: cinq choses à savoir avant d’aller voir le film

Que serait un été sans les dinosaures du «Monde jurassique»? D’autant que Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill sont de retour et se joignent à Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et à la jeune Isabella Sermon. Alors, que pouvons-nous espérer de ce dernier volet de la nouvelle trilogie?

1 - «Dans le film, le parc a disparu et les dinosaures sont partout. Owen, Claire et Maisie vivent sous le radar. Nous vous donnons quelque chose que vous voulez... mais pas ce à quoi vous vous attendez», a indiqué Chris Pratt lors d’interviews avec les médias. Effectivement, «Monde jurassique: La domination» se déroule cinq ans après «Monde jurassique: le royaume déchu». Le scénario suit deux intrigues qui vont se rejoindre. «Ce n’est pas la manière traditionnelle de raconter une histoire», a ainsi souligné le coscénariste et réalisateur Colin Trevorrow avant d’ajouter que la superproduction contenait des éléments d’une «aventure d’espionnage», avec «un peu de Bourne et de Bond».

2 – Les femmes sont indéniablement les héroïnes de ce nouveau chapitre de la seconde trilogie, DeWanda Wise est une nouvelle venue, Kayla Watts, une pilote. Pour Colin Trevorrow, ce n’est pas Chris Pratt le protagoniste principal de sa trilogie, mais bel et bien la Claire Dearing de Bryce Dallas Howard. «C’est avec elle que nous ouvrons chaque film et elle mène chacune de ces histoires», a dit Colin Trevorrow.

3 - Lewis Dodgson, l’employé de Biosyn qui a volé les embryons de dinosaures est de retour. Cette fois-ci, il est joué par Campbell Scott, l’acteur Cameron Thor servant actuellement une peine de prison pour agression sexuelle.

4 – Pour Colin Trevorrow, le personnage de Kayla Watts revêt une importance capitale. «C’était très important d’introduire une nouvelle héroïne qui peut potentiellement définir l’avenir de la franchise. Nous avons eu la possibilité de créer quelqu’un qui va inspirer les petites filles et qui se déguiseront en elle pour l’Halloween pendant des années.» Évidemment, les critiques n’ont pas tardé à fuser, quelques internautes qualifiant le film de «woke» avant même de l’avoir vu. «Dès qu’on met une femme, une femme noire, une femme de couleur ou une personne de couleur à l’écran, il y a automatiquement un sous-entendu, a expliqué DeWanda Wise. Ma présence est politisée, que les admirateurs connaissent l’histoire ou pas.»

5 – «C’est vraiment le film que j’ai attendu de faire depuis le début. C’est celui vers lequel nous mènent les deux premiers. Et je crois que les gens sous-estiment l’importance des personnages de Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum dans "Domination". C’est vraiment un groupe soudé et cela signifie que l’on peut prendre ces personnages aimés depuis plus de 30 ans et comprendre la manière dont ils interagissent dans un monde que nous n’avons pas encore vu», a conclu le cinéaste.

Des dinosaures milliardaires...

Sorti en 1993, réalisé par Steven Spielberg et adaptation de l’excellent – et fort différent – roman éponyme de Michael Crichton, «Le parc jurassique» a rapidement été suivi d'autres films, généralement tous plus profitables les uns que les autres. Voici les recettes de chaque opus au box-office international.

«Le parc jurassique» (1993): 1,09 milliard $

«Le monde perdu: Jurassic Park» (1997): 618 millions $

«Le parc jurassique III» (2001): 368,78 millions $

«Monde jurassique» (2015): 1,67 milliard $

«Monde jurassique: le royaume déchu» (2018): 1,31 milliard $

Total: 5,12 milliards $

«Monde jurassique: La domination» rugit dans les salles obscures dès le 10 juin.