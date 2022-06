Montréal tout-terrain: des licornes et du minou pour BIXI

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Ornés de licornes, de pégases, de chevaux au galop, de nuages à la Mario Bros, de fleurs stylisées ou de soucoupes volantes, une cinquantaine de BIXI échappent à la grisaille de l’anonymat cet été.

Pendant un mois, cinq jeunes artistes visuels aux styles très différents ont partagé un grand atelier pour décorer chacun dix BIXI avec une liberté quasiment totale.

Cinq fois dix = 50... Ce choix de nombres s’explique par le souci du Festival Mural de souligner ses dix ans et par celui de BIXI de fêter ses premiers 50 millions d’utilisations.

« Quand on ferme le boulevard Saint-Laurent pendant dix jours pour les festivals d’art mural, les gens viennent très souvent à vélo, alors c’était comme naturel pour nous de participer à ce projet conjoint avec BIXI », me dit le directeur général du Festival Mural.

Photo Chantal Poirier

Dur à trouver

« Nous avons demandé aux gens de Mural de nous proposer une vingtaine d’artistes aux genres très variés et nous avons choisi les dossiers à l’aveugle en découvrant l’identité des artistes seulement après coup », m’explique Pierre-Luc Marier, le directeur du marketing de BIXI.

Pour parler aux artistes, je me suis rendu dans le gigantesque atelier-garage occupé comme une ruche où la compagnie de vélo-partage stocke et répare ses milliers de bécanes grises ou bleues.

Des photographes étaient à l’œuvre pour immortaliser numériquement et pour diffuser dans Instagram chacun des vélos.

L’application BIXI ne donnera aucune indication pour aider à trouver les vélos peints. « Le seul moyen de les trouver, c’est d’ouvrir l’œil et de les chercher », dit M. Marier.

Photo Chantal Poirier

Totems

« J’ai voulu peindre mes vélos comme pour les habiller avec des motifs », raconte Aless MC, qui est aussi dessinatrice de presse pour Le Devoir et le New Yorker, notamment.

« Avec mon choix de couleurs, mon but, c’est de donner de la joie aux gens qui verront ou qui utiliseront les vélos que j’ai peints », m’explique La Charbonne, Camille Charbonneau de son vrai nom.

Ses œuvres sur deux roues sont effectivement réjouissantes.

« J’ai dessiné des animaux totems déchaînés comme pour animer les vélos et j’espère que les gens ressentiront leur énergie », s’enthousiasme Chien Champion, Felipe Arriagada.

Photo Chantal Poirier

Ses vélos orange représentent le jour à Montréal, les bleu foncé, la nuit montréalaise. « J’aime peindre sur n’importe quoi, sauf sur une toile, alors sur un vélo, c’était parfait », dit Zephyr, un artiste originaire de Toronto venu à Montréal par amour pour la ville.

Chaque artiste devait produire un « vélo de collection » voué à ne plus jamais rouler sur les rues. « Je me suis permis du minou sur la selle de celui qui ne sera jamais utilisé », confie La Charbonne.

Après la saison, ces vélos se feront décaper et reviendront au sempiternel gris BIXI.

Jusqu’au 19 juin, vous pourrez admirer les cinq principaux vélos d’artistes sur le site du Festival Mural. Les 45 autres œuvres d’art ambulantes circulent déjà.