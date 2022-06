NASCAR Pinty’s: quelle remontée de Ranger!

VALLÉE JONCTION | Relégué en queue de peloton après une pénalité très discutable, Andrew Ranger a remporté ce soir la troisième étape de la Série NASCAR Pinty’s disputée à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Le pilote de Roxton Pond a orchestré un retentissant doublé pour le concessionnaire GM Paillé de Berthierville quand Marc-Antoine Camirand s’est classé deuxième. D.J. Kennington les a accompagnés sur la troisième marche du podium.

Le pilote ontarien avait bien rallié l’arrivée au second rang, mais les commissaires l’ont rétrogradé d’une place puisqu’il a doublé Camirand alors que le drapeau jaune était déployé, à l’amorce du dernier tour.

Trop tôt et... trop tard

À la mi-course, tel que prévu, les pilotes se sont dirigés vers leur emplacement dans les paddocks pour le ravitaillement en carburant et le changement de pneus.

Toutefois, Camirand, qui menait la course avant l’interruption, a quitté le circuit trop rapidement pour rejoindre ses mécaniciens. Son arrêt... prématuré n’a pas échappé au regard des officiels de NASCAR qui l’ont pénalisé.

Ranger, lui, a fait le contraire et a effectué un tour de trop sur la piste ! Il roulait à la deuxième place quand il a été lui aussi puni. À la relance, Camirand et Ranger se sont élancés du 18e et du19e rang respectivement quand le coup d’envoi de la deuxième portion de la course a été donné.

Mais ils ont su habilement se frayer un chemin pour couronner une brillante remontée, malgré quelques touchettes, sans gravité fort heureusement.

« Je ne comprends pas pourquoi j’ai été pénalisé, a dit Camirand. Je méritais la victoire. »

« Je suis super content »

Parti en position de tête, Louis-Philippe Dumoulin a terminé son parcours à la quatrième place devant, dans l’ordre, Alexandre Tagliani, Raphaël Lessard, Gary Klutt, Brett Taylor, Brandon Watson et Simon Dion-Viens.

Ranger n’a pas caché sa joie à sa sortie de voiture, lui dont les deux premières épreuves de la saison ont été marquées par une série de malchances. « Je suis super content, s’est-il exclamé. On a travaillé tellement fort pour renverser la vapeur. Je tiens à remercier le public qui s’est déplacé en grand nombre. »

Chez les autres Québécois, Kevin Lacroix a dû se contenter de la 13e place alors qu’une place sur le podium était dans sa ligne de mire à la mi-course. Ont suivi Mathieu Kingsbury (14e), Wallace Stacey (17e), Jean-Philippe Bergeron (18e) Dexter Stacey (19e) et Donald Theetge (21e).