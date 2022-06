On a laissé pourrir la maison historique de René Lévesque

Pendant que le Québec s’apprête à célébrer le centenaire de René Lévesque, sa maison d’enfance, négligée pendant plusieurs années, est devenue un véritable taudis ravagé par les moisissures, selon un rapport commandé par Québec.

« C’est peut-être le bâtiment le plus négligé de toute la MRC de Bonaventure », lâche Gaétan Lelièvre, président de l’Espace René-Lévesque, musée consacré à l’ex-premier ministre du Québec dans sa ville natale de New Carlisle, en Gaspésie.

À quelques centaines de mètres de ce lieu se trouve, sur la rue Mountsorrel, la maison où René Lévesque a grandi et a vécu jusqu’en 1939. Elle a été abandonnée pendant plusieurs années par son ancien propriétaire.

Le Journal a eu accès à des images du bâtiment construit en 1905 grâce à l’obtention, en vertu de la loi d’accès à l’information, d’un rapport d’expertise commandé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Le ministère a exproprié le propriétaire, qui était négligent, même si la maison avait été classée monument historique en 1995 et protégée par la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Né le 24 août 1922, René Lévesque fêterait bientôt 100 ans. Le coup d’envoi de « l’Année Lévesque » célébrant sa contribution au Québec sera donné lundi.

Infestée de moisissure

Lorsque l’on consulte le rapport, il est difficile de croire qu’on a affaire à un endroit qui a bénéficié d’une protection patrimoniale.

« Les lieux étaient encombrés et très peu entretenus », peut-on lire.

Des infiltrations d’eau ont causé de sérieux dommages. Des cernes ont été observés sur les planchers, les plafonds et les murs. Une flaque d’eau se trouvait au sous-sol.

Selon le document, la maison sent également la moisissure et ce n’est pas un hasard, car il y en a partout. Des champignons ont même poussé sur des poutres.

« Ça frappe et c’est difficile à comprendre pourquoi on a attendu aussi longtemps avant d’exproprier, dit M. Lelièvre. Le blâme doit être partagé par les gouvernements depuis 1995. »

Toujours selon le rapport, 800 000 $ seront nécessaires pour remettre la maison aux normes.

« On va restaurer le bâtiment et le redonner à la population », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, en entrevue avec Le Journal.

Quant à sa vocation, « il y a de fortes chances que ce soit un lieu qui relate les années d’existence de René Lévesque à l’époque où il vivait dans cette maison », a soutenu la ministre.

