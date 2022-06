Opportunité et ruse...

Chacun y va de son bilan de fin de saison.

Le duo Gorton/Hughes n’a pas tardé à faire le sien au lendemain du calendrier régulier. Depuis, les dirigeants du Canadien ont vu quelques matchs de jeunes patineurs qui attireront l’attention lors de l’encan amateur.

Les recruteurs chez les professionnels ont poursuivi leur boulot en épiant quelques parties éliminatoires et quelques rencontres de la Ligue américaine.

Jeff Gorton et Kent Hughes ont pris la direction de la Finlande afin d’assister au Championnat du monde de hockey. On voulait avoir une idée bien arrêtée sur certains joueurs.

Puis, il y a eu le « combine ».

On a confirmé le retour de Martin St-Louis, une entente de trois ans.

Ont suivi plusieurs entretiens avec les espoirs convoités à l’occasion du premier tour du repêchage du 7 juillet.

Et les discussions avec de nombreux homologues de la LNH se poursuivent, chacun cherchant la bonne affaire, chacun tentant de réaliser un coup fumant.

En examen

On connaît la situation dans laquelle se trouve le CH. On connaît les soucis causés par la masse salariale et par les généreux, pour ne pas dire ridicules, contrats consentis à quelques athlètes.

On dira que c’est la réalité, mais dans les faits, les partisans, ainsi que Gorton et Hughes, n’en ont rien à cirer de la réalité. Il faut aller de l’avant et même si les obstacles sont nombreux, ils ont été embauchés pour les contourner.

On est prêts à leur accorder du temps.

Mais dans un marché comme celui de Montréal, la patience a ses limites.

Dans le cadre du premier grand test, Gorton et Hughes sont actuellement en examen. Ils doivent le réussir avec grande distinction. Gorton est bien servi par l’expérience vécue au cours des dernières années, particulièrement avec les Rangers de New York.

Peut-il démontrer autant de flair à Montréal ?

Hughes a fait sa marque en négociant de lucratifs contrats pour ses clients. Son sens de la négociation l’amène de l’autre côté de la clôture. Saura-t-il faire les bons ajustements ?

Si on se fie au passé des deux décideurs, la relance de l’organisation semble bien amorcée.

Les prochaines semaines nous réservent des surprises.

Price et Richardson

Petit coup d’œil sur l’actualité des derniers jours.

Tiens, tiens, toujours pas de nouveau dans le dossier Carey Price. Êtes-vous surpris ?

Luke Richardson possède-t-il l’étoffe pour diriger une équipe de la LNH ? Si on se fie aux commentaires des joueurs qui l’ont côtoyé au cours des dernières années, il a tout pour réussir. À lui maintenant de convaincre les Blackhawks de Chicago.

Qui pourrait le remplacer avec le Canadien ? Éric Desjardins serait-il intéressé ? Je pose simplement la question. On comprend mieux St-Louis d’avoir évité un terrain glissant l’autre jour, en soulignant qu’il n’entrevoyait aucun changement chez les adjoints, mais qu’on ne sait jamais dans ce milieu...

Evander Kane

Quelle est la réelle valeur d’Evander Kane sur le marché des joueurs autonomes ? Il n’obtiendra jamais, à moins qu’un propriétaire tombe sur la tête, un contrat comme celui que lui avaient consenti les Sharks, soit 49 millions $ pour sept ans.

Dans ce dossier, Doug Wilson, alors directeur général à San Jose, n’avait sûrement pas fait ses devoirs. Sinon, il n’aurait pas plongé son organisation dans un tel dossier. Kane est l’un des meilleurs attaquants de puissance de la ligue, tout le monde le confirme, sauf qu’il traîne une réputation qui a de quoi faire peur à tout administrateur.

Mystère à Boston

Patrice Bergeron se défend bien d’avoir été impliqué dans la décision de licencier Bruce Cassidy et il faut le croire. David Pastrnak non plus. Comment expliquer que le DG à Boston, Don Sweeney, assure à son entraîneur qu’il aura l’occasion de compléter la dernière année de son entente et, qu’une semaine plus tard, il frappe à la porte du domicile de Cassidy pour lui annoncer que « c’est terminé » ?

Question : Cam Neely, le président des Bruins, aurait-il pris cette décision ? Si tel est le cas, les pouvoirs de Sweeney se sont clairement amenuisés...

Plus tôt, cette semaine, certains chroniqueurs de Boston ont fait voir à quoi pourraient ressembler les quatre trios des Bruins pour l’ouverture de la prochaine saison. Évidemment, c’est sans compter sur Bergeron (en réflexion) et Brad Marchand (opération). Le défenseur Charlie McAvoy (opération) sera également absent.

Les trios seraient Taylor Hall-Erik Haula-David Pastrnak, Craig Smith-Charlie Coyle-Jake DeBrusk, Trent Frederic-Jack Studnicka-Fabian Lysell, Nick Foligno-Tomas Nosek-Oskar Steen. Hum, bonne chance au prochain coach.

Le carrousel des coachs

Detroit, Dallas, Boston, Chicago, Vegas, Philadelphie, Winnipeg affichent la même enseigne : à la recherche d’un entraîneur.

Edmonton n’a toujours pas confirmé le retour de Jay Woodcroft.

Et, a-t-on oublié les Panthers de la Floride ? Andrew Brunette, après une déconfiture en séries, a très peu de chances d’obtenir un autre mandat.

D’ailleurs, le nom de Bruce Cassidy n’a pas tardé à circuler dans les corridors des Panthers.

Il pourrait être un candidat très sérieux. Son passage à Boston lui fournit bien des arguments et il pourrait retrouver avec cette organisation des joueurs répondant à sa philosophie.

Les Panthers ont un bon groupe de défenseurs, ils ont deux bons gardiens, des éléments sur qui pouvait compter Cassidy avec les Bruins au cours des dernières saisons.

Et il apprécierait au plus haut point trois joueurs comme Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Aaron Ekblad.

Impressionnant

Le Lightning de Tampa Bay n’est pas une meilleure formation que celle des deux dernières campagnes, mais cette équipe n’a rien perdu de sa culture, de sa passion et de son désir de gagner.

Elle tirait de l’arrière contre les Maple Leafs de Toronto, victoire dans le match ultime. Elle tirait de l’arrière contre les Rangers de New York, elle mène maintenant la série 3 à 2. Elle a éliminé les Panthers en quatre matchs sans la présence de son meilleur joueur de centre, Brayden Point.

Tout simplement impressionnant.