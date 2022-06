Pas de vacances pour la CAQ

Saurons-nous durant ces mois qu’on nous annonce très chauds et pluvieux délaisser la politique pour nos chalets, nos lacs et nos lieux festifs ?

Car dès le mois d’août l’élection du 3 octobre s’affichera partout. Les sondages qui prévoient depuis des semaines un raz-de-marée seront-ils encore au rendez-vous ?

La bataille que se livrent actuellement les souverainistes de toujours contre les ex qui se sont joints à la CAQ où se trouvent aussi des fédéralistes nationalistes n’est sûrement pas favorable à ceux qui appuient cette coalition souhaitée par François Legault.

En comparant le comportement politique des Québécois francophones à celui des Canadiens anglais, force est d’admettre que le Québec distinct est toujours bien vivant. Sauf chez les plus jeunes qui n’ont pas connu nos luttes intestines du passé. Ils ont appris en classe les vertus du relativisme tous azimuts où tout est égal à tout. Si bien que chacun revendique ses droits dont celui de faire à sa manière en temps et lieu ce qui l’arrange, mais également celui, hélas, de ne pas voter.

Démographie

Pour un Québécois francophone qui comprend que la démographie nous condamne à disparaître à long terme, cette absence de conscience civique apparaît déraisonnable et hautement inquiétante.

Donc, après quelques semaines de repos bien mérité et avec la pandémie que nous avons vécue depuis deux ans loin de nos pensées, nous allons être plongés dans la campagne électorale. Moins verdoyantes que la campagne tout court, ces semaines se dérouleront dans un climat plus ou moins tendu selon les sondages.

Il est fort à parier que si en septembre la CAQ se maintient avec l’appui très majoritaire des électeurs francophones, le PLQ, QS, le PQ et le PCQ déploieront leurs munitions.

La possibilité que la CAQ rafle plus de cent sièges inquiète les partis de l’opposition. Mais comme l’on n’empêche pas un cœur d’aimer, l’on est bien incapable d’intervenir pour contrôler le vote. Nous sommes en démocratie, n’est-ce pas ?

Nous vivons comme dans un film de science-fiction depuis maintenant deux ans. Nos comportements, notre manière de vivre en société et notre conception de la politique ont été altérés.

Confiance

La CAQ dirigée par François Legault pendant la pandémie a rassuré la population. Malgré les horreurs, les morts et la tragédie des CHSLD. Que cela plaise ou non, on peut penser qu’un Gabriel Nadeau-Dubois ou un Paul St-Pierre Plamondon, jeunes politiciens sans expérience pratique du pouvoir, n’auraient pas réussi à rassurer la population. De même que Dominique Anglade, hésitante et peu apte à s’imposer malgré ses qualités personnelles.

L’appui populaire accordé à François Legault même par les non-francophones, comme on l’a constaté durant les mois dramatiques de confinement et de couvre-feu, s’explique. Les appuis d’électeurs sont en partie une prime à sa personne. Les gens avaient besoin de se sentir aimés et protégés par celui qui incarne le pouvoir.

Cette dernière semaine, les électeurs ont été déstabilisés par le saut en politique de deux ex-péquistes. Cela a révélé les divergences internes du parti demeurées dans l’ombre lors de la pandémie.

Le 3 octobre, l’on verra si ces vieilles querelles entre souverainistes et nationalistes auront réduit l’appui si massif constaté à ce jour pour François Legault et son parti.