Plongeon : les Canadiens brillent à Calgary

Les plongeurs canadiens ont raflé six médailles, dont trois d’or, lors du Grand Prix FINA - Coupe Canada, présenté à Calgary samedi.

La soirée s’est amorcée de la meilleure façon pour l’équipe canadienne, alors que le duo de Margo Erlam et Bryden Hattie est monté sur la plus haute marche du podium dans l’épreuve de 3m synchronisé mixte, en vertu d’un pointage de 297,90.

Erlam en a remis aux côtés de la Québécoise Mia Vallée en raflant l’or dans la catégorie du 3m synchronisé féminin (305,40), devançant tout juste leurs compatriotes Pamela Ware et Aimee Wilson (299,46).

La Britanno-Colombienne Celina Toth a conclu la journée avec brio en terminant deuxième au 10m, tout juste derrière la Brésilienne Ingrid Oliveira.

Du côté des hommes, l’épreuve du 10m synchronisé a été particulièrement fructueuse pour l’unifolié. La paire de Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens a été couronnée grâce à un pointage de 436,56, et celle de Benjamin Tessier et Matt Cullen a gagné le bronze (374,31).