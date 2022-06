Queen va sortir un inédit avec des enregistrements de Freddie Mercury

Roger Taylor et Brian May, de Queen, ont découvert une nouvelle chanson de Queen avec Freddie Mercury.

Les deux musiciens ont annoncé lors d'une interview avec Zoe Ball pour BBC Radio 2, lundi [6 juin 2022], que le morceau encore inédit sortira plus tard dans l'année. «Nous avons trouvé un petit bijou de Freddie que nous avions en quelque sorte oublié», déclare Roger Taylor à propos de la chanson. «Et c'est merveilleux. En fait, c'était une vraie découverte».

«Cela vient des Miracle Sessions et je pense qu'elle sortira en septembre», ajoute-t-il.

Quant à savoir qui a découvert cette pépite, pour lui, «c'était en quelque sorte caché à la vue de tous. Nous l'avons écoutée plusieurs fois et avons pensé: “Oh non, nous ne pouvons pas vraiment sauver ça.” Mais en fait, nous y sommes retournés et notre merveilleuse équipe d'ingénieurs a dit qu'on pouvait le faire. C'est comme assembler des morceaux».

Pour Brian May, la chanson, intitulée Face It Alone, est «belle» et «émouvante», tandis qu'elle est pour Roger Taylor «très passionnée».

Freddie Mercury est décédé à l'âge de 45 ans en 1991.