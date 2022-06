Retour attendu pour Brayden Point

Un retour au jeu de l’attaquant du Lightning Brayden Point pourrait changer la donne advenant une présence de la formation de Tampa Bay à la prochaine finale de la Coupe Stanley.

Point, qui demeurait un cas incertain pour le sixième match de la série entre le Lightning et les Rangers de New York samedi soir, avait subi une blessure au bas du corps durant le septième match du premier tour contre les Maple Leafs de Toronto.

En ressassant ses performances du passé, lors des deux récentes conquêtes de la Coupe Stanley par le Lightning, force est de constater que Point pourrait potentiellement faire la différence, si l’occasion se présente, contre l’Avalanche du Colorado.

Les plus fidèles partisans du Canadien de Montréal se souviendront que Point avait récolté trois mentions d’aide, le 28 juin 2021, durant le premier match de la plus récente finale de la Coupe Stanley. Il avait ainsi aidé le Lightning à l’emporter facilement par le pointage de 5 à 1. On se souvient de la suite...

But gagnant face aux Stars

C’est toutefois en 2020, lors d’une finale remportée contre les Stars de Dallas, que Point s’était davantage signalé avec cinq buts et trois mentions d’aide en six rencontres.

L’attaquant du Lightning avait d’ailleurs été l’auteur du but gagnant dans le sixième match. Il avait profité d’une supériorité numérique, en première période, pour loger la rondelle derrière le gardien Anton Khudobin. Dans une victoire de 2 à 0, Blake Coleman avait été l’autre buteur dans cette quête d’une deuxième coupe consécutive.

Lors des séries éliminatoires en 2020, Point avait totalisé 14 buts en 23 matchs. Son rendement fut le même, l’année dernière. Sur ces 28 buts, il est possible de répertorier six filets gagnants.

Souvenirs du 12 mai

Encore en 2022, avant de se blesser, Point avait ajouté un septième but gagnant en carrière en séries éliminatoires. Le 12 mai, le joueur avait mis fin au sixième match de la série contre les Maple Leafs en marquant en prolongation. Le Lightning l’emportait alors 4 à 3 au grand plaisir de la foule du Amalie Arena.

Le Lightning devait enlever les honneurs du septième match, deux jours plus tard, à Toronto.