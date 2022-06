Sécurité autour des écoles secondaires: le SPVM procède à l’arrestation de douze individus

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé jeudi à l’arrestation de douze individus à travers deux opérations différentes, dans le but de renforcer la sécurité autour de deux écoles secondaires de la métropole.

Vers 8 h 30 jeudi, les agents ont procédé à une première rafle d’arrestations, huit mineurs dans école secondaire d’Ahuntsic-Cartierville. Les contrevenants ont été interpellés «en lien avec de l’extorsion, du harcèlement et de l’intimidation à l’endroit d’un élève fréquentant le même établissement», révèle un communiqué du SPVM. Deux des huit jeunes appréhendés demeurent détenus en attente de leur comparution. Une agente sociocommunautaire du service policier continuera d’offrir du soutien à la victime tout au long de l’enquête policière.

Quelques heures plus tard, vers 21 h 20, les policiers ont interpellé quatre suspects âgés de 15 à 20 ans dans le cadre d’une enquête ciblant un gang de rue criminalisé d’Anjou. Le groupe est entre autres associé à une série d’événements survenus aux abords d’une école secondaire d’Anjou, dans le secteur de la place de Malicorne ainsi que dans les parcs Lucie-Bruneau, Goncourt et des Roseraies, indique le communiqué du SPVM. Deux des quatre individus ont comparu vendredi, les deux autres ont été libérés en attente de leur comparution.

Toute personne détenant des informations en lien avec des menaces et des événements de violence est invitée à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.