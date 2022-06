Un adolescent porté disparu au Centre-du-Québec

La Sûreté du Québec (SQ) demande l'aide de la population pour retrouver un jeune de 15 ans, disparu samedi à Saint-Wenceslas, une municipalité située dans la région du Centre-du-Québec.

• À lire aussi: Disparus en Amazonie: découverte de restes «apparemment humains»

Nathan Johnson a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 11 juin à Saint-Wenceslas, où il pourrait toujours se trouver. L'adolescent pourrait toutefois s'être rendu à Montréal.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», peut-on lire dans un communiqué de la SQ.

Le jeune homme mesure 1,52 m (5 pi 1 po) et pèse 45 kg (100 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux pers. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait une casquette verte «Monster» et un chandail jaune «Ski-Doo».

Toute personne qui apercevrait Nathan Johnson est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Nathan Johnson peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.