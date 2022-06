Concert hommage: un dernier au revoir à Karim Ouellet

« Je vois ça comme des funérailles publiques et intimes à la fois. » Proche ami de Karim Ouellet, qu’il avait toutefois perdu de vue depuis plus d’un an, Claude Bégin entrevoit des au revoir festifs et émouvants, demain soir aux Francos, dans le grand concert hommage à l’artiste disparu à 37 ans.

C’est d’abord avec l’équipe du Festival d’été de Québec que l’entourage de Karim Ouellet avait discuté, au printemps, à propos d’un concert hommage au musicien.

« Puisque Karim vient de Québec, on avait commencé les démarches avec eux, mentionne Olivier Beaulieu, batteur de Karim et directeur musical du spectacle Bye Bye Bye Karim. Mais finalement, ils ont décidé d’annuler pour cet été. Comme le processus était déjà bien entamé, il n’était pas question pour nous qu’on remette ça à l’année prochaine. »

Plusieurs amis

Petit coup de fil à Laurent Saulnier et à l’organisation des Francos. L’équipe du festival, où Karim a joué durant plusieurs années, a rapidement accepté le projet.

« Je crois que leur programmation était déjà complète, mais ils lui ont fait une place », dit Olivier.

Le spectacle de dimanche comprendra plusieurs amis musiciens qui ont côtoyé Karim durant sa trop courte carrière. Du lot, il y aura bien sûr sa sœur Sarahmée et aussi Claude Bégin, qui a réalisé ses trois albums.

Ce dernier chantera plusieurs chansons de son défunt ami, en plus d’accompagner aussi sur scène ses comparses d’Alaclair Ensemble.

« En arrivant à la répétition, je me suis rendu compte que j’avais plus de chansons que je pensais à apprendre ! », lance Claude en souriant.

Pour l’ambiance de cette soirée, Sarahmée, Olivier Beaulieu et la metteuse en scène Ines Talbi ont voulu qu’elle rappelle l’énergie du dernier concert que Karim avait fait, il y a trois ans.

« Ce sera un spectacle très festif, dit Olivier. Mais c’est sûr qu’il va y avoir des moments très émotifs aussi. On a par exemple laissé la place à Ariane Moffatt et Fanny Bloom pour des chansons piano-voix. »

Parce que bien peu de gens ont pu assister aux funérailles de Karim, ce spectacle sera aussi une façon pour ses amis de se revoir, mentionne Claude Bégin.

« On va pouvoir être une bonne cinquantaine qui étaient des amis très proches de Karim à reconnecter. On va mélanger la fête et les au revoir. C’est une façon super positive de voir tout ça. Je pense que ça va être une super soirée. »

« Il avait coupé les ponts »

Quand la nouvelle du décès de Karim Ouellet a commencé à se répandre, en janvier dernier, ses proches ont été sous le choc, mais pas non plus grandement surpris.

« Le deuil était un peu entamé, dit Olivier Beaulieu. Karim, depuis deux ans, il avait coupé beaucoup les ponts avec ses amis et sa famille. On n’avait plus de nouvelles du tout. On dirait que, tranquillement, sans dire que je m’attendais à ce que ça arrive un jour... Les petites nouvelles qu’on avait ici et là, c’est qu’il n’allait pas bien. »

« Il avait un style de vie qui faisait en sorte qu’il ne donnait plus de nouvelles à personne, dit Claude Bégin. Je n’étais pas surpris, mais j’étais évidemment triste. Ça faisait une bonne année que je n’avais plus de nouvelles, peut-être même un an et demi. C’est super spécial comme disparition. C’est un genre de long crescendo. Il y a six ans, on était inséparables. »

S’étant rencontrés « autour de 2006 ou 2007 », Karim Ouellet et Claude Bégin ont rapidement développé des affinités professionnelles. Les deux ont enregistré plusieurs chansons en studio et Karim a confié à Claude la réalisation de ses trois albums.

« On était vraiment habitués de travailler ensemble, dit Claude. On était les deux Sagittaires, ça y allait sans aucune erreur. On était un sacré duo. »

Une icône

Que retiendront-ils de Karim Ouellet ?

« C’était un gars extrêmement généreux, dit Olivier Beaulieu. Il était très loyal envers ses musiciens. C’était un gars hyper travaillant, méticuleux, très brillant. Il était aussi très calme et très gentleman. »

« Il faisait des grosses mélodies avec des mots marquants, dit Claude. Il est devenu quelqu’un d’iconique dans la musique. Ça va juste faire grandir la légende. »

Le spectacle Bye Bye Bye Karim : la veillée des ami.e.s aura lieu demain soir, à 21 h, sur la Scène Bell, dans le cadre des Francos. Il mettra en scène Sarahmée, Ariane Moffatt, Valaire, Hubert Lenoir, Alaclair Ensemble, Claude Bégin, Fanny Bloom, La Bronze et Claudia Bouvette.