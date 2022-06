Un inédit de Céline

Louis-Ferdinand Céline est décédé en 1961. Et voilà que plus de 60 ans après sa mort, on peut lire un inédit de lui intitulé Guerre.

Il n’est pas fréquent de pouvoir lire le tout premier jet d’un livre. Encore moins celui d’un écrivain aussi célèbre – et controversé! – que Louis-Ferdinand Céline. Mais dans l’avant-propos, on nous explique que ce manuscrit largement autobiographique de 250 feuillets aurait été volé juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Et si on n’a pas très bien saisi par quel miracle il a pu réapparaître après tout ce temps, on a néanmoins rapidement compris une chose : l’équipe de Gallimard n’a pas ménagé ses efforts pour nous permettre d’en découvrir le contenu, qui nous transporte directement en 1914, sur le front belge.

Les horreurs de la guerre

Dans ce coin des Flandres, on peut dire que la bataille a fait rage. Plus de 200 obus y ont éclaté et de tous les membres de sa compagnie, le soldat Ferdinand semble être le seul encore vivant. Autour de lui, il n’y a plus que boue, cadavres et chevaux crevés. Alors même s’il a le bras droit en charpie et une très sérieuse blessure à la tête, il ne pourra compter que sur lui-même pour se tirer de là. Mais il aura de la chance. Au bout de quelques kilomètres de marche, il croisera un soldat anglais qui le conduira dans un hôpital de campagne où les aides-soignantes sont vraiment loin d’être bégueules!

Une expérience de lecture intéressante. Non seulement parce que Céline ne lésine pas sur l’argot et les images crues, mais parce que le récit, souvent incongru, nous donne un bon aperçu de ce qu’a pu être l’enfer des poilus.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Blackwater, tome 3 : La maison

Photo courtoisie

On peut maintenant mettre la main sur les tomes 3 et 4 de la saga familiale Blackwater, qui s’intitulent respectivement La maison et La guerre. Nous entraînant toujours à Perdido, un bled perdu de l’Alabama, ils nous permettent entre autres de découvrir où en sont les dissensions entre la matriarche du clan Caskey et sa très mystérieuse belle-fille. Une histoire pleine de rebondissements qui se lit à la vitesse grand V.

Skidamarink

Photo courtoisie

Il est un peu exagéré de dire que ce livre est «une petite merveille». Mais s’agissant du tout premier roman de Guillaume Musso – publié en 2001 et longtemps introuvable en librairie –, il risque de charmer plusieurs de ses fans. L’histoire? La Joconde a été volée et quatre personnes qui n’ont apparemment rien en commun vont en recevoir des morceaux. Reste à découvrir pourquoi ils ont été choisis...

Randonnées à vélo au Québec

Photo courtoisie

Comme c’est un peu la folie en ce moment pour renouveler les passeports, bien des gens vont probablement préférer rester au Québec cet été. Les amateurs de randos à vélo seront donc comblés avec ce livre grand format qui propose 50 itinéraires de longueurs variées permettant de découvrir tous les plus beaux coins de la province.

Jeux casse-coco pour adultes

Photo courtoisie

On a déjà lu quelque part que lorsqu’on prenait des vacances et qu’on ne faisait pas trop fonctionner notre cerveau, notre quotient intellectuel ne tardait pas à baisser. Oui, l’horreur! Heureusement, il y a un truc tout simple pour y remédier : activer nos petites cellules grises grâce à ce livre qui renferme 40 types de jeux différents, comme des sudokus, des énigmes, des problèmes de logique et des exercices de mémoire.

Frissons garantis

Photo courtoisie

Sang trouble

Avec ses quelque 900 pages, ce cinquième volet de la série consacrée aux enquêtes du détective Cormoran Strike doit faire pas loin de deux kilos ! Cela dit, il vaut son pesant d’or. Car Robert Galbraith – pseudonyme derrière lequel se cache la célébrissime J. K. Rowling – parvient presque aussi bien qu’un Stephen King à nous faire entrer de plain-pied dans le quotidien de ses personnages. Et qu’on ait lu ou non les précédents opus, on ne manquera pas d’apprécier celui de Strike et de sa jeune associée, Robin Ellacott.

Creuser le passé

De passage en Cornouailles pour des raisons personnelles, Strike sera apostrophé à la sortie d’un pub par une femme dans la quarantaine semblant parfaitement savoir qui il est et ce qu’il fait dans la vie, puisqu’elle lui demandera de l’aider à retrouver sa mère. Cette dernière, qui était médecin généraliste, a en effet mystérieusement disparu sans laisser de trace en 1974. Mais, comme le pensaient les flics de l’époque, a-t-elle réellement été kidnappée, torturée, assassinée et enterrée quelque part par Denis Creed, un tueur en série très actif en ce temps-là ? C’est ce que le tandem Strike-Ellacott sera chargé de découvrir même si, 40 ans plus tard, ses chances d’y parvenir seront très minces.