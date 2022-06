Un plan nécessaire pour un meilleur système d’éducation

Plus de 50 ans après la réappropriation du système scolaire par l’État québécois, le Plan pour un réseau scolaire commun propose la marche à suivre pour compléter le projet d’égalité des chances de réussite scolaire pour tous les jeunes québécois.

Ce plan était attendu, sa lecture confirme sa nécessité. Il est courageux et il constitue un appel à la solidarité et au rehaussement de notre bien commun le plus important, notre système d’éducation.

Quelques centres de services scolaires ont déjà commencé à offrir à tous leurs élèves des profils qui s’apparentent à l’ajout d’une 5e période, proposée par le plan. Ces profils s’adressent à tous les élèves et ils facilitent leur intégration, leur persévérance ainsi que leurs apprentissages et leur diplomation. La proposition de carte scolaire équitable s’avère un puissant outil favorisant l’égalité des chances pour tous, un outil éprouvé et complémentaire aux profils scolaires.

Courage

Comme tous les plans, sa mise-en-œuvre demanderait à certains de renoncer à ce qui semble être des privilèges pour contribuer à renforcer le vivre ensemble de tous les Québécois, à moyen et à long terme. C’est aussi un plan qui invite au courage politique, comme le fut le rapport Parent. Il invite à investir et à changer des choses au bénéfice de notre plus important capital, les jeunes québécois. Il appelle un changement de perspective à propos de l’avenir du système scolaire québécois autant chez les cadres, les enseignants et les autres employés des écoles publiques et privées que chez les parents et les politiques qui devraient initier sa réalisation. Il demandera beaucoup de courage à certains. Cependant, notre avenir collectif est en jeu.

D’autres juridictions ont investi dans des projets semblables pour assurer à leurs enfants de contribuer au développement d’une société plus égalitaire. C’est maintenant à notre tour de donner à tous les jeunes québécois les outils qui leur permettront de devenir des contributeurs significatifs au développement de leur société. Je lève donc la main pour un meilleur système d’éducation.

Photo courtoisie

Claude St-Cyr, Ph. D. Directeur général retraité de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke et professeur associé au département d’administration et fondements de l’éducation, Université de Montréal