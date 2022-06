Un repos profitable à l’Avalanche

L’Avalanche du Colorado a déjà son billet pour la finale de la Coupe Stanley, mais plutôt que d’analyser la finale de l’Est et leurs deux adversaires potentiels, certains joueurs ont préféré profiter de cette pause pour reprendre des forces.

• À lire aussi: Rafaël Harvey-Pinard: un heureux choix de septième tour

• À lire aussi: Une murale de Maurice Richard sera restaurée

• À lire aussi: L’Avalanche se frotte les mains

«Je pense que nos gars sont prêts et nous sommes excités, mais nous apprécions le repos également, a notamment fait valoir le défenseur Devon Toews, selon des propos rapportés par le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Vous ne pouvez pas espérer un nombre déterminé de congés avant de rejouer, alors nous allons y aller un jour à la fois. Nous utilisons ces journées pour récupérer et réinitialiser.»

La liste des joueurs amochés est longue au sein de la troupe de Jared Bednar. Outre Nazem Kadri et Andrew Cogliano, tous deux opérés à une main récemment, Gabriel Landeskog, Andre Burakovsky, Josh Manson et Toews ont également quelques bobos. Ces derniers ont d’ailleurs profité de quelques jours de traitements cette semaine. Si Manson manquait toujours à l’appel, les trois autres étaient de retour sur la glace, vendredi.

Selon Toews, cette pause de huit ou 11 jours – selon la tenue ou non d’un septième match entre les Rangers de New York et le Lightning de Tampa Bay – avant le premier duel de la finale à Denver est certainement salutaire pour panser quelques plaies.

«C’était pas mal, a lancé le défenseur vendredi, à propos de la séance du jour. J’ai trouvé que nos gars étaient assez connectés. Nous avons fait des exercices à cinq contre cinq que nous n’avons pas faits [jeudi].»

En préparant le souper...

Dans un contexte où la Coupe Stanley sera en jeu lors de leur prochaine série, il serait facile de croire que les joueurs de l’Avalanche se réunissaient pour observer chaque jeu de chaque match entre le Lightning et les Rangers. Or, il n’en est rien. Du moins, pas pour Toews.

Certes, le défenseur syntonise la chaîne diffusant les matchs lorsqu’ils ont lieu, mais il n’y porte pas trop attention.

«Je sais que je ne fais pas trop attention, a avancé Toews. C'est généralement juste en arrière-plan pendant que je prépare le souper. Je pense que la plupart des gars sont à l'écoute, au moins. Je ne sais pas à quel point les gars s'y intéressent, et nous analyserons le tout en profondeur lorsque nous saurons contre qui nous jouons.»