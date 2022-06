Une fille en mission

À ce jour, aucune fille au Québec n’est parvenue à faire sa place sur la scène du football collégial. Frédérique Morneau, receveuse à l’école secondaire Roger-Comtois, entretient ce rêve qui pourrait fort bien se concrétiser dans un peu plus d’un an.

Actuellement en fin de quatrième secondaire avec les Patriotes, Frédérique ne fait pas que jouer parmi les garçons beaucoup plus imposants qu’elle, mais elle laisse sa marque.

Photo courtoisie, Splash photographie Frédérique Morneau

Avec 24 réceptions pour 369 verges et deux touchés cette saison, elle a été loin d’un rôle de figurante. Au contraire, elle a su imposer le respect du haut de ses 5 pi 5 po et 140 lb.

Au point où elle est devenue la semaine dernière la première athlète féminine dans l’histoire du football québécois à participer à la deuxième étape de sélection pour l’équipe du Québec M18.

Malheureusement, elle n’a pas fait la coupure parmi les 54 joueurs retenus, mais ce n’est que partie remise l’an prochain, si elle continue d’évoluer au même rythme.

« Cette année, j’allais là pour me faire connaître. J’ai pu apprendre plein de choses de la part des entraîneurs. Ça m’a permis de m’améliorer et de voir les aspects de mon jeu que je dois travailler », a affirmé l’inspirante joueuse au Journal.

À l’an prochain ?

Même si Frédérique ne participera pas à la Coupe Football Canada à Kelowna, avec l’équipe du Québec, du 9 au 17 juillet, c’est loin de représenter un échec.

« Elle sera la même athlète avec une année de plus d’expérience et de développement l’an prochain. Elle est la seule fille qui s’est pointée aux sélections, donc elle n’a vraiment pas froid aux yeux », a fait savoir l’entraîneur des receveurs d’Équipe Québec, Guillaume Rioux.

Le rêve du collégial

Il reste que pour Frédérique Morneau, ce qui l’allume avant tout, c’est l’occasion de percer dans le collégial au terme de son passage chez les juvéniles.

Sportive dans l’âme – elle pratique aussi le hockey – elle n’entend pas laisser les gars plus gros et plus grands se mettre en travers de son rêve.

« C’est mon plus gros objectif. J’aimerais ça pour le niveau de jeu, et surtout, pour inspirer d’autres filles à persévérer dans un sport de gars. Pour moi, ce serait une belle continuité », a-t-elle dit avec une étonnante sagesse.

La piqûre dès le primaire

C’est dès la quatrième année du primaire que Frédérique est tombée dans la marmite. À force de jouer dans la cour avec son père, elle a fini par s’intéresser au football et quand elle a vu qu’il y avait des sélections à son école, elle a sauté dans l’aventure.

Rapidement, elle s’est démarquée et a pris du galon chaque année au secondaire.

« Les gars sont plus costauds, mais je me suis toujours sentie à ma place. Je n’ai pas peur du contact et je sais me protéger quand il le faut. Je lis bien les jeux et j’applique rapidement les enseignements. Quand je fais une erreur, je suis capable de passer vite au jeu suivant », a-t-elle indiqué.

Frédérique Morneau complétera son parcours juvénile l’an prochain et par la suite, avec sa détermination évidente, il y a fort à parier que les portes s’ouvriront pour elle. « Je suis consciente que le football collégial, c’est pas mal plus fort, mais je demeure convaincue que c’est un rêve accessible », a-t-elle conclu.

Tout est en place pour une première

QUÉBEC | Dans sa quête d’une percée collégiale, Frédérique Morneau compte sur l’appui d’entraîneurs qui sont convaincus qu’elle parviendra à ses fins.

« Dans son cas, la question n’est pas de savoir si elle réussira, mais plutôt dans quel programme elle va jouer », a tranché d’emblée l’ancien quart-arrière du Rouge et Or Marc-Antoine Langevin, qui occupe le rôle de coordonnateur offensif de l’équipe juvénile à Roger-Comtois, à Québec.

Évolution quotidienne

En concentration football, Langevin a été en mesure de suivre la progression quotidienne de la jeune receveuse depuis ses premiers pas au secondaire.

« Je suis arrivé dans le programme en même temps qu’elle. Déjà, je trouvais qu’elle montrait des aptitudes pour s’ajuster au ballon comme j’en avais rarement vu avant.

« En secondaire 1 et 2, elle était parmi les plus grandes et plusieurs pensaient que le niveau de football allait la rattraper par la suite, mais ça n’a pas été le cas. Frédérique est très agile, intelligente et elle peut réussir n’importe quel attrapé contesté », a louangé Langevin.

Elle a sa place

Sans mettre de pression sur sa protégée, il assure qu’il sera le moins étonné du monde si elle fait sa place dans les rangs collégiaux.

« Je connais mon football et elle a tout ce qu’il faut comme athlète, en plus de son éthique de travail. On en a vu des filles au secondaire, mais pas avec un impact comme elle », a ajouté celui qui deviendra responsable du programme sous peu.

Parmi le top 20

Aux yeux de Guillaume Rioux, qui l’a dirigée lors des sélections d’Équipe Québec, Frédérique fait partie d’une classe à part.

Lui-même receveur avec le Rouge et Or jusqu’en 2013, il porte le double chapeau d’entraîneur des receveurs et de préparateur physique à l’Université Laval depuis 2016. Il a vite perçu en elle une joueuse particulière.

« Il y a près d’une centaine de receveurs qui sont passés dans les camps d’Équipe Québec. Elle est restée dans le groupe des 20 derniers et quand il a fallu couper pour en garder 10, c’était une décision difficile. Disons qu’elle était plus proche de 10 que de 20 », a-t-il dit.

« La suite va dépendre de son développement physique, mais elle a tout pour jouer au collégial. Si je suis coach collégial et que j’ai l’opportunité de recruter une receveuse parmi les 20 meilleurs au Québec, c’est sûr que je le fais. C’est inspirant de voir une fille comme elle dans un milieu traditionnellement masculin. Elle n’a rien à envier aux gars sur le plan des habiletés et de la compréhension du jeu. »