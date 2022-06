Ville de Québec: la collecte des résidus alimentaires débutera cet automne

Saviez-vous que la moitié de votre sac à ordures est composée de résidus alimentaires? Eh oui, chaque année ces matières organiques sont incinérées alors qu'elles auraient pu être transformées en gaz naturel renouvelable.

C’est dans le but de leur donner une deuxième vie que la Ville de Québec introduira cet automne la collecte des résidus alimentaires.

Et pour le traitement des matières organiques, la Ville de Québec a choisi la biométhanisation. Mais encore faut-il que tous les citoyens participent pour que le centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec (CBMO) puisse transformer les résidus alimentaires en énergie renouvelable. Voici comment y arriver!

Tout ce que vous devez savoir sur la collecte

Getty Images/iStockphoto

Déployée progressivement sur une période de six mois, la collecte a été pensée pour être simple, facile et accessible à tous. La Ville de Québec a choisi d’utiliser des sacs mauves en plastique recyclable plutôt que des bacs bruns. Ainsi, les citoyens n’ont qu’à déposer les sacs mauves dûment remplis dans le bac à ordures.

Collectés au même moment que les déchets, les sacs mauves seront par la suite séparés mécaniquement par couleur à l’incinérateur, grâce à un tri optique au centre de récupération de la matière organique. Ce procédé évite une troisième collecte et entraîne moins de camionnage, moins de poussière dans les rues et moins de gaz à effet de serre.

En plus d’être plus hygiénique, la collecte par sacs de couleur a été choisie afin de faciliter la vie des 600 000 citoyens de l’agglomération de Québec et de maximiser le taux de participation.

Et tout le matériel nécessaire – comprenant un contenant de cuisine, des sacs mauves pour les résidus alimentaires et un guide des bonnes pratiques – sera distribué gratuitement dans tous les foyers de la ville. Il ne vous restera plus qu’à intégrer cette nouvelle habitude à votre quotidien!

La biométhanisation: en quoi consiste-t-elle?

Courtoisie: Ville de Québec

La biométhanisation est un procédé de traitement biologique des matières organiques résiduelles par fermentation en absence d’oxygène. Et, puisqu’il contient du méthane, le biogaz produit grâce à ce procédé peut être utilisé comme source d’énergie.

Pour la Ville de Québec, la biométhanisation permettra de valoriser les résidus alimentaires des citoyens de l’agglomération (86 600 tonnes par an), ainsi que les boues municipales sur tout le territoire, soit les matières provenant de la station d’épuration des eaux usées (96 000 tonnes par an).

Selon les projections annoncées, le centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec produira 10,2 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable (GNR) par an, qui seront vendus à Énergir, pour en faire profiter les citoyens. On parle d’une entente de 100 millions de dollars sur 20 ans.

Ce procédé profitera également au secteur industriel et au marché agricole, puisque le centre de biométhanisation produira aussi 73 000 tonnes de digestat solide et une solution de sulfate d’ammonium, qui se veulent des amendements fertilisants pour améliorer la qualité des sols.

La collecte des résidus alimentaires commencera donc à l’automne 2022 dans la Ville de Québec, et nous sommes tous responsables d'assurer la réussite de ce projet. À vous de jouer!