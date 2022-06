Violente embardée à Frontenac: un jeune conducteur repose dans un état critique

Un jeune conducteur de 20 ans repose dans un état critique après avoir perdu le contrôle de son véhicule et frappé un poteau électrique tôt samedi matin dans la municipalité de Frontenac, en Estrie.

L’embardée a eu lieu vers 3h, sur la route 161. Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), l’homme, avec une ceinture de sécurité mal ou non portée, a perdu le contrôle de son véhicule, fait un ou plusieurs tonneaux et a finalement terminé sa course en frappant un poteau électrique, si fort que celui-ci a cédé sous la force de l’impact.

Le jeune homme a été transporté en centre hospitalier, là où il repose toujours dans un état critique. «Lorsqu’il sera en état, des prélèvements sanguins seront effectués pour vérifier s’il avait les capacités affaiblies par la drogue ou l’alcool, une hypothèse envisagée», a indiqué Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

Un policier spécialisé en enquête-collision a été demandé sur place pour faire l’analyse de la scène et tenter de déterminer les circonstances exactes de cette sortie de route.