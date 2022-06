Accident de moto: un père de famille a failli y rester

Huit mois après avoir perdu son meilleur ami dans un tragique accident de moto, un jeune père de famille est venu bien près de mourir de la même façon le mois dernier, à Saint-Léonard-d’Aston.

La colonne vertébrale fracturée à deux endroits, cinq côtes cassées, des lésions au foie, au rein, aux poumons, à la vessie et à la rate ; Olivier Meunier était dans un état pitoyable lorsqu’il a été transporté à l’hôpital le 11 mai dernier, après son accident.

Ce jour-là, le jeune homme de 23 ans se rendait à Québec en moto. Afin d’aller mettre de l’essence, il s’est dirigé vers le Madrid, soit la sortie 202 de l’autoroute 20.

« C’est mon erreur, j’ai trop penché ma moto, je pense. Je roulais à environ 110 km/h et j’ai glissé sur de la garnotte », se remémore celui qui pratique ce sport depuis ses 17 ans.

Le motocycliste a eu de la chance malgré tout, puisqu’un automobiliste a été témoin de toute la scène.

Ce bon samaritain a donc eu le réflexe de s’arrêter et d’aller prêter main-forte à M. Meunier.

Six mois de réadaptation

« Je serais probablement mort là s’il n’était pas venu me secourir parce que de la route, on ne voyait ni ma moto ni moi », précise celui qui a été projeté à environ quatre mètres de son véhicule.

Un mois plus tard, le résident de Belœil n’arrive toujours pas à bouger ses jambes.

Il passe ses journées presque couché dans un lit, incapable de se redresser davantage.

Comme sa moelle épinière a été touchée, mais non sectionnée, la route sera longue pour réapprendre à marcher.

Au moins six mois de réadaptation seront nécessaires, croient ses médecins.

Comme son ami

Depuis son accident, Olivier Meunier pense beaucoup à son meilleur ami, Marc-André De Tonnancour, décédé en septembre dernier, après qu’un automobiliste lui eut coupé la route à Montréal.

« On était deux expérimentés, on en a fait de la moto dans notre vie, lance-t-il. Dans le fond, tu réalises que ça peut vraiment arriver à n’importe qui. Je me suis toujours dit que je ne me planterais pas, j’ai toujours été confiant. Mais là, je me suis planté, et solide. »

En raison de son état et des diverses directives de l’hôpital, le jeune père n’a pas pu voir ses enfants durant près d’un mois. C’est finalement le week-end dernier qu’une infirmière, touchée par son histoire, lui a accordé une permission spéciale.

« Quand j’ai vu leur petite face, j’ai fondu en larmes, avoue-t-il. Ça m’a tellement fait du bien de les voir. Ils étaient tellement cutes, ils avaient peur de me faire mal, ils étaient doux avec moi. »

Une situation à ne pas revivre

Malgré sa grande passion pour ce sport, l’entrepreneur en construction n’a pas l’intention de remonter un jour sur une moto.

Tous les aspects de sa vie sont affectés par son accident, explique celui qui doit chercher des sous-traitants de son lit d’hôpital afin de ne pas décevoir sa clientèle.

Mais, par-dessus tout, Olivier Meunier refuse de courir le risque de faire revivre cette situation épouvantable à ses jeunes enfants.

En attendant, Marie-Pierre, 4 ans, ne pourra pas être accompagnée de son papa pour sa première visite à l’école, qui aura lieu prochainement. Son petit frère, Mavrik, 3 ans, devra quant à lui attendre quelques mois avant de pouvoir sauter à nouveau dans les bras de son papa lorsqu’il viendra le récupérer à la garderie.

