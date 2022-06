Clara Luciani: des chansons dansantes et engagées

Clara Luciani fait un tabac en France avec sa musique festive aux paroles profondes et souvent engagées. L’auteure-compositrice-interprète originaire de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, sera de retour au Québec le 14 juin prochain pour participer aux Francos de Montréal.

Clara Luciani a refusé de choisir entre le profond et le dansant et c’est peut-être ce qui explique la popularité grandissante de l’artiste de 29 ans dans l’Hexagone.

«J’écris vraiment sur la vie, sur ce qui m’arrive au jour le jour, explique celle qui a atteint le succès avec son album Sainte-Victoire lauréat de deux Victoires de la Musique. Les chansons engagées le sont plus par hasard, car c’est mon quotidien qui me fait vivre des choses en tant que femme. Cela arrive très naturellement, jamais je ne me suis forcée à être engagée.»

Un vent de liberté

La jeune femme confie bien aimer, aussi, cette idée que l’art puisse parfois n’être que de l’art. La preuve, cette pièce sur son premier album qui ne parle que... des fleurs!

Portée par une joie de vivre et un grand esprit de collectivité, celle qui a pris d’assaut la scène des Victoires de la Musique en dansant avec ses amis apporte aussi un vent de liberté et une effusion de joie dont les gens ont bien besoin après cette longue et sombre pandémie. Le tout à travers son second album studio intitulé Cœur.

Alors que son dernier passage au Québec remonte à 2018, la chanteuse explique avoir très hâte d’être de retour dans cette province. Aux Francos de Montréal, elle promet un concert qui ressemblera à son album et livré en compagnie d’amis musiciens sur scène.

«Symboliquement, le fait de pouvoir chanter mes chansons ailleurs après avoir été si longtemps privé de concerts, je le vois comme un événement porteur d’espoir et un retour à la vie», ajoute-t-elle.

Clara Luciani sera en spectacle aux Francos de Montréal le 14 juin au MTELUS. Luis Clavis assurera sa première partie.