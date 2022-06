Disparition à Québec: Cindy Morel, 37 ans manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l'aide de la population afin de localiser Cindy Morel, 37 ans, de Québec.

Mme Morel a été vue pour la dernière fois aujourd’hui vers 10h30 dans le secteur du Lac Saint-Charles. Elle a quitté à bord d’un véhicule de marque « Volkswagen TIGUAN » 2015 gris, immatriculé Y25 SEP. Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité si elle n’est pas localisée rapidement.

La dame mesure 5 pieds et 6 pouces, elle pèse 130 livres avec les cheveux bruns longs et les yeux bleus. Elle a une manche de tatouage sur le bras droit et elle portait une veste noire au moment de sa disparition.

Le SPVQ demande aux gens qui auraient pu apercevoir cette personne, de composer le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, le numéro est le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais.