Frappe russe sur l’ouest de l’Ukraine: au moins 22 blessés, selon le gouverneur régional

Une frappe russe sur la ville de Tchortkiv, dans l’ouest de l’Ukraine largement épargné par les violences, a fait samedi soir au moins 22 blessés, dont des civils, et partiellement détruit un site militaire, a indiqué dimanche un responsable local.

« Hier, à 21 h 46 heures locales (18 h 46 GMT), Tchortkiv a été touchée par quatre missiles, tous tirés depuis la mer Noire », a affirmé le gouverneur régional, Volodymyr Trouch lors d’une conférence de presse diffusée sur Facebook, précisant qu’« il y avait 22 blessés, tous hospitalisés ».

Parmi les victimes, « il y a sept femmes et un enfant de 12 ans », a poursuivi le gouverneur.

Selon M. Trouch, également chef de l’administration de la région de Ternopil, dont dépend Tchortkiv, « une installation militaire a été partiellement détruite » dans la frappe, « et des habitations résidentielles ont été endommagées ».

Tchortkiv, qui comptait un peu moins de 30 000 habitants avant l’invasion russe, se situe à 140 km au nord de la frontière avec la Roumanie et à 200 km au sud-est de Lviv, grande ville de l’ouest de l’Ukraine.

Au contraire de l’Est et du sud du pays, fortement touché par les combats entre armées ukrainienne et russe depuis trois mois et demi, l’Ouest n’a été que très sporadiquement la cible de frappes des troupes de Moscou qui y visent notamment les installations militaires recevant des armes occidentales.