La soumission a meilleur goût!

Dure semaine pour les indépendantistes. L’ambiance devait être autrement à Ottawa et prendre des allures de fête dans l’antichambre des partis fédéralistes.

S’il est vrai qu’il faut avoir le triomphe modeste, on peut tout de même croire que Justin Trudeau riait sous cape et bénissait son père d’avoir légué une montagne d’obstacles pour contrer les désirs d’émancipation des Québécois.

François Legault scande que les Québécois sont ailleurs et que le débat fédéralisme-souverainisme ne les intéresse plus ; il omet cependant de dire que nous assistons ces jours-ci à la victoire des fédéralistes.

Le nationalisme caquiste à l’intérieur du Canada consacre la soumission du peuple québécois. Les sorties en trombe de plusieurs députés et ministres caquistes pour réaffirmer leur allégeance au Canada prenaient des allures de reddition.

En prime, le premier ministre canadien a eu droit au même discours de la part de transfuges péquistes qui étaient associés à une souveraineté pure et dure.

Leur désertion laisse à penser que c’est la fin du Parti Québécois et du rêve d’indépendance !

Les vieux partis

François Legault arguait que le débat fédéralisme-souverainisme était l’affaire de vieux partis.

Je ne sais pas s’il se croit innovateur avec son nationalisme à l’intérieur du Canada et en se décrivant comme un nouveau parti, mais d’autres avant lui ont entretenu la même illusion.

Maurice Duplessis s’affichait nationaliste tout en vendant le Québec à des intérêts étrangers sans plus d’autonomie par rapport à Ottawa. Le chef ne tolérait aucun contre-pouvoir dans sa province et s’avérait antisyndical.

Certains jours, j’ai l’impression désagréable que monsieur Legault est un clone du premier ministre québécois des années 50.

Jean Lesage criaillait au début des années 60 son fameux « Maître chez nous ». C’est une autre affirmation du nationalisme qui a fait long feu.

Peut-être que Daniel Johnson est décédé trop rapidement, mais son glapissement « Égalité ou indépendance » s’est étouffé avec sa mort.

L’idéologie caquiste d’un nationalisme à l’intérieur du Canada a été portée par les vieux partis, y incluant le PQ avec le beau risque sans que cela donne plus d’autonomie ou de pouvoir au Québec pour assurer sa survivance francophone.

Ce n’est pas en changeant l’emballage sur du vieux stock que cela le rend plus neuf !

L’impossible rêve

François Legault réussit à nous berner en faisant croire à un Québec plus fort dans le Canada. Pourtant, beaucoup d’autres avant lui ont entretenu le mythe et se sont plantés.

Il a créé de l’attentisme au sein de la population en faisant miroiter des gains possibles avec sa vision du nationalisme.

Il y a fort à parier qu’il ne fera aucun gain et qu’il sera de plus en plus difficile pour la nation québécoise de se libérer du joug du ROC.

Son vrai devoir aurait été d’exposer les contraintes créées par le fédéralisme et les risques pour la nation québécoise.

L’histoire révélera peut-être qu’il aura lui-même contribué à la louisianisation du Québec.