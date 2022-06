L’alter ego de Sam Tucker

Lancé le 9 juin dernier, GROW, le nouvel EP de Sam Tucker, est né d’un désir de l’auteur-compositeur-interprète de créer quelque chose de différent. «J’avais l’impression de ne faire que du folk triste, j’avais envie de quelque chose de plus léger qui fait du bien», explique l’artiste que l’on a connu grâce à l’émission La Voix en 2018.

Il est né dans la campagne du nord de l’Angleterre, s’est retrouvé en Gaspésie lors d’un stage en immersion française à l’âge de 22 ans et n’est jamais reparti depuis. Sam Tucker est un voyageur amateur de linguistique que la musique a trouvé dans le détour.

Angleterre-Gaspésie

S’il est débarqué en Gaspésie avec sa guitare – il avait suivi quelques cours étant plus jeune et en grattait plus qu’il n’en jouait –, celui qui est tombé amoureux des paysages, de la tranquillité et des valeurs de simplicité des Gaspésiens n’aurait jamais pensé faire une carrière dans la musique.

C’est lorsqu’on lui a demandé de remplacer un chansonnier dans un bar que tout a commencé. «Le monde aimait ça, ça payait bien et l’alcool était gratuit, dit-il en riant. Cela m’a donné l’idée d’en faire une carrière. Puis, avec mes amis, on avait tendance à regarder La Voix en gang le dimanche soir. On s’amusait à dire que je ferais un jour l’émission.»

Contre toute attente, c’est l’équipe de production de La Voix – qui avait eu vent de son travail et de son talent – qui lui a téléphoné pour qu’il vienne passer une audition en 2018.

«C’était un bon tremplin pour démarrer une carrière plus professionnelle, raconte celui qui y a même rencontré sa gérante. Cela m’a branché dans l’industrie et ça m’a catapulté dans une autre direction.»

En 2019, l’artiste désormais auteur-compositeur-interprète signait chez Audiogram pour sortir, en mai 2021, un EP intitulé All in Good Time. Juste avant que frappe la pandémie.

Joyeux détour de parcours

Déçu d’avoir «perdu le momentum» de ce premier album lancé alors que le monde s’arrêtait pratiquement de tourner, le musicien s’est aussi retrouvé confiné quelques semaines dans un chalet de Notre-Dame-du-Portage. C’est vers la création qu’il s’est tourné pour garder le cap.

Muni d’un micro et d’une vieille guitare, il s’est mis à écouter des boucles de mélodies électroniques, instrumentales et «lo fi» (de la musique dite brute ou comportant des imperfections) dénichées en ligne. Cela l’a inspiré, assez pour finir par créer un EP fort différent : GROW Part 1.

Ce petit détour dans son parcours est devenu un projet différent de ce qu’a l’habitude de livrer le chanteur folk aujourd’hui âgé de 30 ans.

«J’ai grandi à travers ce processus ; d’où le titre de l’album et d’une des chansons : GROW. Autant musicalement que de manière personnelle. C’était un grand pas de prendre cette liberté artistique et de le faire presque tout seul.»

L’artiste a contacté le producteur Connor Seidel (qui a travaillé avec Charlotte Cardin et Matt Holubowski entre autres artistes) pour lui demander conseil. Celui-ci l’a aidé au mix général et à la coproduction de cet EP de quatre chansons, dont Running fut le premier extrait.

Avec le second, baptisé Hoolywud, le créateur propose une offrande à l’atmosphère plus «groovy», à la voix rappelant celle d’un Justin Timberlake (cela est voulu !) et aux paroles ironiques se moquant de l’excès de fabuleux de Hollywood.

«C’est un projet qui ne se prend pas trop au sérieux, affirme le nouveau papa qui n’arrêtera jamais de sortir des albums de musique folk. C’est léger avec un côté un peu humoristique. Une belle sortie d’été!»

GROW Part 1 de Sam Tucker se trouve sur les plateformes