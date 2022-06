La 49e édition du Gala Sports Québec a eu lieu au Marché Bonsecours à Montréal alors qu’on a procédé à la remise des onze prestigieux Maurice. Lors du cocktail qui a précédé le Gala Sports Québec, l’Institut national du sport du Québec a rendu un hommage aux athlètes boursiers du programme Équipe Québec qui prenaient leur retraite. Les athlètes ont reçu un chandail à leur nom avec l’année de leur retraite pour marquer ce moment important.

Photo Yannick Légaré, SPORTSQUÉBEC

La saison dernière j’ai été très impressionné par la performance des Carabins de l’Université de Montréal, soccer H, gagnants du Maurice de l’Équipe de l’année.

Parmi les membres du CA de SPORTS QUÉBEC, il y avait Sébastien Théberge, Marika Bussière, Julie Gosselin, la présidente, et Patrick Kearney.

Sous les applaudissements d’Alexandre Despatie et de Jean R. Dupré, président du CA de l’INSQ, on voit la retraitée en ski de fond, Cendrine Browne, qui poursuivra son implication dans le domaine sportif via le programme Féminaction.

La médaillée d’or olympique en patinage de vitesse, Valérie Maltais, en compagnie de Richard Gamache, conseiller en sport pour le gouvernement, a remporté le Maurice de Partenaire de l’année.

Après une brillante carrière, l’une des meilleures canoéistes au monde, Laurence Vincent Lapointe, apparaît ici avec à ses côtés Richard Gamache, conseiller en sport pour le gouvernement.

Le Maurice de l’Officiel-le niveau international, a été remis à Mariepier Malo, qui a œuvré comme arbitre aux matchs de basketball aux Jeux de Tokyo.

L’haltérophile Maude Charron, lauréate du Maurice dans la catégorie Athlète niveau international, a brillé aux Jeux olympiques de Tokyo alors qu’elle a gagné la médaille d’or chez les 64 kg.

Les dirigeants de Baseball Québec sont très fiers de l’implication de leurs membres, car l’organisme est gagnant du Maurice de la Fédération sportive de l’année.

Jean R. Dupré, président du CA de l’INSQ, est en compagnie de Charles Hamelin qui, avec ses six médailles olympiques, notamment quatre d’or, occupe le premier rang à égalité comme olympien canadien le plus décoré aux Jeux d’hiver.

Le gala a été animé par Yan England et le médaillé olympique, Alexandre Despatie, qui a reçu de l’INSQ un chandail pour souligner sa retraite.