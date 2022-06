Les Capitales s’inclinent de justesse

La séquence de victoires des Capitales de Québec s’est arrêtée à quatre, dimanche au Joseph L. Bruno Stadium, lorsqu’ils ont perdu 8 à 7 en manche supplémentaire face aux ValleyCats de Tri-City.

Une erreur de lancer du joueur de deuxième but Garrett Takamatsu a coûté la victoire aux siens. Cela a permis à Carson McCusker de croiser le marbre pour mettre un terme aux hostilités.

Les Capitales (21-5) sont parvenus à étirer la rencontre grâce à une performance inspirée du receveur Reece Yeargain, qui a produit trois points et qui a frappé autant de coups sûrs. Pedro Gonzalez a aussi cogné trois balles en lieu sûr.

Chez les favoris de la foule, Pavin Parks a encore connu un match inspiré, un jour après avoir réussi une longue balle dans une cause perdante. Il a produit trois points.

Les ValleyCats (14-12) maintiennent ainsi leur avance sur les Miners de Sussez County (14-14) au troisième rang de l’Association de l’Est.

Rappelons que les Capitales s'étaient déjà assurés de remporter cette série après avoir triomphé vendredi et samedi. La troupe de Patrick Scalabrini sera de retour en action dès mardi, contre les Boulders de New York.

Les Aigles échappent la série

À Trois-Rivières, les Aigles (10-13) ont présenté une bien meilleure opposition aux Miners que la veille, mais se sont tout de même avoués vaincus 7 à 4.

Au lendemain d’une défaite cinglante de 17 à 1, les hommes de Matthew Rusch ont voulu commencer la rencontre de dimanche de la bonne façon. Juan Kelly a frappé un double en première manche pour permettre à L.P. Pelletier de croiser le marbre. Cette avance de 1 à 0 fut toutefois la seule des Aigles pendant la rencontre.

Austin Henrich (0-3) a encaissé la défaite après avoir accordé six coups sûrs et trois points mérités en quatre manches et deux tiers au monticule.

Martin Figueroa a produit deux points pour les Miners, tandis que David Maberry et Errol Robinson ont tous deux cogné trois coups sûrs.

Du côté des Aigles, Carlos Martinez et Steve Brown ont réussi des longues balles. Ce dernier a par le fait même permis à Connor Panas de marquer.

James Mulry (3-2) a ajouté une victoire à son dossier, aidé par le premier sauvetage de la saison de Jimmy Boyce.