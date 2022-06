Les Québécois et la religion

Je dévoile mon âge en affirmant que je suis catholique pratiquante et que je le suis depuis l’enfance. La religion m’a aidée à traverser une vie pas toujours facile, vu que j’ai eu huit enfants avec mon mari décédé, qu’il était le seul à nous faire vivre alors que je veillais aux soins du ménage, à la surveillance des enfants, à la cuisine, et que je cousais et tricotais pour éviter d’avoir à acheter à gros prix dans le commerce.

J’ai 98 ans et j’ai encore bon pied bon œil pour mon âge. Malheureusement mon excellente santé ne s’est pas transmise à tous mes enfants puisqu’il ne m’en reste plus que cinq sur les huit que j’ai mis au monde. J’ai aussi la chance d’avoir 21 petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants qui font mon bonheur.

J’aimerais vous soumettre mon cas de conscience, car c’est difficile d’en parler avec mes enfants, vu que plusieurs d’entre eux ont rejeté la religion dès leur âge adulte, c’est-à-dire dès le moment où ils ont pu se dégager de l’autorité de leur père qui était partisan d’une stricte pratique religieuse. Je sais que certains lui en ont longtemps voulu pour sa sévérité à cet égard. Une sévérité que je ne me suis jamais permis de contester, vu que j’abondais dans le même sens que lui à propos de l’importance d’avoir Dieu dans nos vies.

Tout ça pour en arriver à aujourd’hui alors qu’aucun de mes petits-enfants ne pratique. Ça me fait peur de penser que le ciel leur sera fermé à jamais. Comment imaginer ma vie éternelle sans leur présence à mes côtés ? Mes filles, leurs grands-mères, me disent qu’il n’y a rien de grave là-dedans vu qu’ils mènent tous de bonnes vies. Mais moi je continue à douter pour leur vie éternelle, et ça empoisonne mon quotidien.

Comment peut-on penser que tout ce qu’il y a de beau autour de nous puisse être le fruit du hasard ? Il a bien fallu qu’un Dieu préside à la création de tout ça ? Comment ai-je pu engendrer une famille qui ne croit pas, quand je suis, rendue à mon âge, toujours aussi convaincue du bien-fondé de ma pratique personnelle ?

Une femme convaincue

La société a beaucoup changé depuis l’époque où des gens comme vous axaient leur vie sur une pratique religieuse automatique et forcée par les autorités. Le clergé a perdu son emprise sur la société et c’est loin d’être une mauvaise chose selon moi. De plus, il n’est écrit nulle part qu’il faille prier et aller à la messe pour incarner les valeurs chrétiennes. À preuve, vos filles vous confirment que leurs enfants mènent de bonnes vies en dépit de l’absence d’une pratique religieuse. L’essentiel de notre passage sur terre n’est-il pas de veiller à être de bons citoyens et de bons êtres humains ? Pour vous rassurer encore plus, pensez-vous que votre Dieu, si jamais il existait, refuserait son paradis à des personnes qui ont toujours respecté des valeurs humaines aussi fondamentales que l’honnêteté, la bonté et la charité ?