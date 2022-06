Plus de 1000 morts ou blessés par balles depuis quatre ans

TORONTO | La récente flambée de violence par armes à feu a beau faire frémir Montréal, ce fléau est encore loin d’avoir atteint l’ampleur vertigineuse qu’il connaît à Toronto, où l’on déplore plus de 1000 morts et blessés par balles depuis 2018. Incursion dans la capitale canadienne des fusillades.

On se trouve à l’intersection de la rue Jane et de l’avenue Finch, dans le quartier qui affiche l’un des plus hauts taux de criminalité de la ville.

Les passants marchent d’un pas rapide, l’air inquiet, alors que l’ambiance est tendue. Des résidents à la mine patibulaire assemblés dans une allée juste à côté les observent et semblent sur le qui-vive.

La plupart ont une main posée à la hanche, sous leur manteau ou coton ouaté, presque comme s’ils étaient prêts à dégainer à la moindre menace.

Durant notre passage de quelques jours à Toronto, 13 événements impliquant une arme à feu sont survenus, faisant cinq blessés : tentatives de meurtre, détournements de véhicules à la pointe d’un revolver, invasion de domicile et de multiples incidents de tirs.

Inquiétude constante

« Il y a cette inquiétude constante qu’une fusillade peut éclater. Même les gens qui n’ont rien à se reprocher craignent d’être la prochaine victime », souffle Shauna Brown, dont le fils a perdu la vie il y a cinq ans . « On est malheureusement devenus habitués à cette réalité, plusieurs ont peur de sortir ou même d’être atteints dans leur propre maison. »

À une centaine de mètres de cette intersection, on remarque au sol quelques toutous abîmés par les intempéries, déposés pour souligner le décès d’un jeune de 12 ans « qui avait la vie devant lui », atteint par une balle perdue en 2020.

« Des mémoriaux comme ça, il y en a partout dans le grand Toronto. Notre jeunesse est tellement affectée par la violence », laisse tomber le pasteur Andrew King, qui tente d’apporter sa contribution autrement que par des prières .

Dans la capitale ontarienne, 200 personnes ont été atteintes mortellement par balles et 816 ont été blessées depuis 2018.

C’est une réalité qui semble bien loin de celle de Montréal, où le compte est drastiquement plus bas, avec 55 morts par balles durant la même période. Impossible toutefois de connaître avec précision le nombre de blessés.

Or, les intervenants rencontrés par Le Journal à Toronto mettent en garde de ne pas laisser la situation devenir incontrôlable avant d’agir.

« C’est une véritable épidémie. Et ça va empirer si rien de concret n’est fait. Je suis dégoûtée et frustrée qu’on laisse cette crise de violence se poursuivre, comme si ce n’était pas grave », dénonce Shauna Brown.

Et elle n’est pas la seule à penser que l’approche répressive des autorités n’a pas de réel impact.

Pas encore de solution

« Le Québec ne devrait pas suivre le chemin que Toronto a pris. Nous n’avons jamais trouvé de vraie solution pour la violence armée », souligne Jasmine Ramze Rezaee, directrice des communications du YWCA Toronto, qui a étudié l’impact de la violence par arme à feu.

« La culture des armes à feu, dérivée du modèle américain et qui décime la ville de Toronto depuis une décennie, est désormais à notre porte. Le danger qui guette le public est grave et imminent », écrivait d’ailleurs le juge Dennis Galiatsatos, dans une décision en 2021.

Des Torontois proposent une stratégie de prévention « sur plusieurs fronts » pour s’attaquer « à la source de la violence par armes à feu » et ne pas seulement de compter sur les forces policières pour endiguer le problème.

Ils ne revendiquent pas pour autant un définancement de la police, comme plusieurs l’ont réclamé dans les dernières années. À noter que la police de Toronto a refusé la demande d’entrevue du Journal.

Pas juste la police

« La police, c’est seulement une partie de la solution. Mais on doit aussi investir dans la communauté, dans des programmes sociaux, dans l’éducation, dans la pauvreté, l’accessibilité aux logements. C’est comme un casse-tête, et ça nous prend tous les morceaux », soutient Louis March, un militant qui est derrière le Zero Gun Violence Movement.

« La qualité de vie de quelqu’un va être influencée selon son code postal. Et ça adonne que ces mêmes quartiers défavorisés sont ceux avec la plus haute criminalité », poursuit-il.

Les mêmes observations peuvent être faites à Montréal, à Rivière-des-Prairies et à Montréal-Nord, notamment, un signe que l’on devrait s’inspirer de Toronto pour éviter des erreurs et faire mieux.

UN FLÉAU DEPUIS 2005

612 morts

2597 blessés

Montréal, bien plus sécuritaire

Les chiffres sont sans équivoque, les rues de Montréal sont bien plus sécuritaires que celles de Toronto. Depuis 2018, on dénombre trois fois plus de fusillades dans la Ville Reine et quatre fois plus de morts qu’ici. Le phénomène n’est pas nouveau, alors que la violence par armes à feu y fait des ravages depuis 2005, qui avait été surnommée « The year of the gun ». Mais bonne chance pour obtenir des statistiques à jour à Montréal. Selon nos informations, le système est tellement désuet que certaines données doivent être compilées à la main. La police de Toronto, quant à elle, dispose d’un site internet très accessible qui est mis à jour quasi quotidiennement. On peut le consulter ici : data.torontopolice.on.ca/pages/shootings

Source : police de Toronto et de Montréal et statistique Canada. *au 31er mai