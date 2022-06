Raviver des douleurs du passé pour mieux faire le pont

Trop longtemps nous avons balayé une partie de notre histoire, minimisant son impact sur les communautés autochtones. La scénariste et réalisatrice d’origine mohawk Sonia Bonspille Boileau (Last call indien, Le dep, The Oka Legacy, Rustic Oracle) s’est plongée avec sensibilité dans les conséquences des pensionnats où des enfants arrachés à leurs milieux étaient assimilés, abusés. Une histoire terrible narrée avec poésie. Celle qui rêve maintenant d’écrire de la comédie pour montrer à quel point les gens des communautés sont drôles revient sur la création d’une série nécessaire.

Tu as mis trois ans à écrire Pour toi Flora. Dans quelles zones la recherche et l’écriture t’ont-elles menée ?

Photo courtoisie, Randy Kelly Sonia Bonspille Boileau

D’abord, dans une zone de grande tristesse, puis de peur, et enfin, de soulagement. Mon grand-père et ses sœurs ont vécu les pensionnats. J’ai voulu créer un récit qui mettait en lumière les conséquences des événements sur la vie des personnages. Ça m’a amené de la peine. Les recherches ont fait réaliser certaines choses, des blessures, des questions identitaires. J’ai eu peur en écrivant. Pas parce que j’avais peur de ne pas faire comme il faut, mais parce que c’était important pour moi que les survivants soient d’accord, que c’était le message qu’ils souhaitaient véhiculer. Quand j’ai eu les feedbacks des survivants, du diffuseur, de ma conseillère en scénarisation, j’ai ressenti un grand soulagement.

Les dernières découvertes, en Colombie-Britannique et en Alberta notamment, ont-elles eu une influence ?

Personne dans les communautés n’a été surpris. C’était plus surprenant pour la population en général. Les réactions ont changé dans la société. Comme la pandémie a retardé le tournage d’un an et demi, j’ai pu adapter un peu l’écriture pour que les personnages contemporains ne soient pas dans l’ignorance comme ils pouvaient l’être avant. Certaines conversations ne devaient pas paraître désuètes étant donné ce qui était maintenant connu.

Le casting a-t-il été facile à faire ?

J’ai l’habitude de faire de la direction de comédiens et j’ai travaillé avec beaucoup de gens talentueux sur mes autres projets. J’avais d’ailleurs en tête certains acteurs en écrivant. Pour les enfants, je me suis beaucoup promenée dans les communautés. C’était moins évident parce qu’ils ne se voient pas à l’écran, donc ne croyaient pas que c’était possible même si l’art est valorisé dans les communautés. Pour les rôles principaux, je suis heureuse d’avoir trouvé, comme dans l’histoire, deux jeunes Anishinaabes de l’Abitibi. On retrouve aussi des Cris, des Innus. Parmi les figurants il y a beaucoup de Mohawks. La petite Sara (Rankin Kistabish) qui joue Wabikoni est la petite fille d’un survivant. C’est dans son ADN. Trois des enfants de sa famille sont dans la série. Pour jouer Wabikoni à différentes étapes de vie, notamment.

Les atrocités entourant les pensionnats sont racontées avec une certaine pudeur. C’était volontaire ?

Loin de moi l’intention de traumatiser davantage les gens qui ont vécu les pensionnats. C’est un outil de guérison. Je préfère suggérer, évoquer plutôt que montrer des choses terribles. Même si la série s’adresse à des non-Autochtones, elle est vue par des Autochtones. Je ne voulais pas faire plus de mal que de bien. Et en tant que maman, je suis très sensible à la souffrance des enfants. Je n’aurais pas voulu que certains se détournent. Le but est de rejoindre tout le monde.

Sens-tu que les acteurs non autochtones ont vu ce projet un peu comme une mission ?

Je suis hyper gâtée d’avoir des gens aussi talentueux dans la série. Je pense qu’ils ont accepté parce qu’ils avaient le désir qu’on raconte cette histoire-là. Pour faire œuvre utile certainement. Mais aussi pour prendre part à la production en tant que telle, faire le pont. C’était beau de voir André Robitaille apprendre le anishinaabemowin avec des coachs qui sont des survivants. Il était dans sa soutane, visuellement c’était étrange. Les survivants ont un bon sens de l’humour!

Pour toi Flora est diffusé sur ICI Tou.TV