Sous les charmes de Victoria

Une visite dans la capitale de la Colombie-Britannique est quasi un incontournable lors d’un séjour sur l’île de Vancouver. Le cœur de la ville, comptant près de 100 000 habitants, niche dans le Inner Harbour. Les paysages à la fois urbains, maritimes et montagneux se déclinent en toute splendeur. La promenade du front de mer qui longe la rue Warf est animée et empreinte d’une ambiance festive. Les musiciens de rue, les terrasses et les nombreux passants confèrent à l’endroit un caractère très touristique. Les hydravions qui effectuent la navette entre différentes destinations, bourdonnent et deviennent de véritables attractions. Les manœuvres de stationnement en parallèle d’un Twin Otter impressionnent la galerie !

Riche d’histoire, la ville fut nommée en l’honneur de la reine Victoria et l’influence britannique demeure omniprésente. L’hôtel The Empress contribue à ce clin d’œil culturel. Non loin de là, le parlement de la Colombie-Britannique complète à merveille la skyline de la capitale provinciale. Dès son inauguration à la fin des années 1800, plus de 350 lumières s’illuminaient seulement lors d’occasions spéciales. Cependant, depuis 1965, la tradition veut que chaque soir, le bâtiment brille de ses 3600 ampoules du coucher du soleil jusqu’à une heure de la nuit. Pour les lève-tôt, ce spectacle reprend à l’aube, de 6 h à 8 h. Vraiment, quoi de mieux pour la photographie à l’heure magique !

Appareil : Canon EOS 5D MK II

Objectif : EF 24-70 mm

Exposition : 13 s à F11

ISO : 125