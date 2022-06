Souvenirs d’enfance

En lisant la chronique de Richard Martineau dans laquelle il faisait allusion aux films visionnés avec son père, ça m’a rappelé ceux que j’avais vus avec le mien : Rome ville ouverte de Rossellini, La Strada de Fellini, Le voleur de bicyclette de Vittorio de Sica, et d’autres néo-réalistes italiens.

Au milieu des années 50 à Radio-Canada, le jeudi soir à 21 h, nous regardions le « Ciné-Club » animé par un brillant jeune homme dans la mi-quarantaine qui était accompagné de la musique d’un vieux piano. Qui était ce jeune animateur de belle tenue et au langage élégant disparu depuis longtemps ?

André

Selon mes sources, la musique était signée et interprétée par Claude Gauthier et les animateurs successifs furent dans l’ordre : Wilfrid Lemoine, Réal Benoit et André Vigeant.