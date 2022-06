Tom Thibodeau: Un entraîneur étoile lié à La Pocatière

Chaque mois, Le Journal vous propose de retracer l’histoire familiale de plusieurs personnalités qui ont des racines bien de chez nous. Sociologue de formation et passionné de généalogie depuis une quarantaine d’années, Jacques Noël est l’auteur de l’essai La diaspora québécoise. Cette impressionnante diaspora, qui brille au sommet des arts, des sports et de la politique, est complètement ignorée par les Québécois.

Tom Thibodeau est l’un des meilleurs de sa profession. Entraîneur de l’année 2011 dans la NBA avec les Bulls de Chicago, il a récidivé en 2021, avec les Knicks cette fois, au cœur de la Grosse Pomme médiatique.

Le grand futé du ballon-panier est né le 17 janvier 1958, à New Britain (Connecticut), une banlieue de Hartford.

Son père, Thomas J. Thibodeau (1930-2013), était ingénieur, diplômé de l’Université catholique St. Bonaventure (NY). Homme profondément religieux, il avait un sens spécial de l’humour, et son rire était contagieux. Orateur doué, il était souvent sollicité pour parler dans les grandes occasions. C’est du moins ce que raconte son avis de décès, petite mine d’or pour les passionnés de généalogie avertis qui essaient de faire parler les morts.

Thomas J. est né à Caribou (Maine), dans une famille brayonne. Cette petite ville de 7000 habitants, accotée à la frontière du Nouveau-Brunswick, est célèbre pour une bataille qui a été le fait marquant de la guerre d’Aroostook, qui a complètement échappé à mes cours d’Histoire du Canada 101, 201, 301, 401 et même 501.

Dès 1810, des bûcherons et des trappeurs brayons s’étaient établis à Caribou. Le 29 décembre 1838, des gros bras veulent déloger les Brayons qui répliquent en pointant leurs fusils sur les Yankees. La tension monte, puis coup de théâtre : deux Brayons sont attaqués par... un ours ! L’ours est tué par les Canadiens, mais les Américains, se croyant attaqués, tirent de leur côté.

Le conflit a donné lieu au traité Webster-Ashburton de 1842, qui a établi pour toujours la frontière entre les deux pays, au grand désavantage des Brayons, car ils ont vu leurs familles divisées entre deux pays, comme dans l’Afrique coloniale.

Des francophones

La frontière n’a pas empêché les Brayons américains de continuer à parler leur langue, puisque c’est encore aujourd’hui l’un des comtés les plus francophones des États-Unis. Comme la famille de Thomas J. était francophone, on peut penser qu’il connaissait aussi la langue de Roch Voisine, même si l’avis de décès ne le dit pas.

L’ancêtre, Pierre Thibodeau (1631-1704), originaire du Poitou, débarque en Acadie en 1654. En 1660, il épouse Jeanne Thériault (1643-1726), qui lui donnera 18 enfants.

Leur fils Jean (1673-1746) en aura 13. Le lieu de décès de certains d’entre eux donne une petite idée de toute l’ampleur du drame subi par les Acadiens lors de la Déportation de 1755 :

– Germain, mort à Falmouth (Angleterre) en 1756

– Charles, mort à Bécancour en 1779

– Élisabeth, morte à Belle-Île-en-Mer (Bretagne) en 1807

La famille du petit-fils Olivier (1732-1801) échouera finalement au Québec, où il épousera Madeleine Pothier (?-1805) à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les générations suivantes se retrouvent dans la république du Madawaska jusqu’au départ de Thomas J. pour ses études à New York.

« Il y a plus de 20 000 Thibodeau vivant en Amérique du Nord, dont 12 000 aux États-Unis, 4000 au Québec et 4000 distribués dans les provinces de l’Atlantique », soutient une généalogiste. « Les descendants de Pierre et Jeanne représentent aujourd’hui près de 2 millions de personnes ayant vécu entre le XVIIe siècle et aujourd’hui. »

Qui en Amérique peut en dire autant ?

LIGNÉE PATERNELLE DE TOM THIBODEAU

THIBODEAU, Thomas J. (1930-2013)

MONTANILE, Ann

THIBODEAU, Denis (1894-1976)

CHALOULT, Victoria (1894-1930 ?) Mariés le 17 avril 1917, Caribou, Maine

THIBODEAU, Thomas (1863-1916)

BOUCHARD, Madeleine (1862-1927) m. 16 juin 1884, Caribou, Maine

THIBODEAU, Sifroy (1834-1904)

JACQUES, Séverine (1835-1876) m. 23 novembre 1854, Van Buren, Maine

THIBODEAU, Julien (1796-1871)

THIBODEAU, Scholastique (1796-1842 ?) m. 8 avril 1822, Saint-Basile, Madawaska, NB

THIBODEAU, Olivier (1766-1851)

CORMIER, Josèphte (1770-1823) m. 16 juillet 1792, Saint-Basile,

Madawaska, NB

Madawaska, NB THIBODEAU, Olivier (1732-1801)

POTHIER, Madeleine (?-1805) m. 23 septembre 1765, Sainte-Anne-de-La-Pocatière

THIBODEAU, Jean-Baptiste (1707-1795)

LEBLANC, Marie (1710-1765) m. 14 janvier 1727, Grand-Pré

THIBODEAU, Jean (1673-1746)

HÉBERT, Marguerite (1681-1727) m. 17 février 1703, Grand-Pré

THIBODEAU, Pierre (1631-1704)

THÉRIAULT, Jeanne (1643-1726) m. 1660, Port-Royal