Un pasteur tanné de faire des funérailles

Un pasteur de Toronto qui ne compte plus les funérailles de victimes par balles a décidé de faire plus que des prières pour combattre la violence, en voulant recréer un lien de confiance entre les citoyens et les policiers.

« On fait des marches avec des policiers dans les quartiers avec la plus forte criminalité. Le but est simple, soit montrer une visibilité et envoyer un simple message : “les policiers sont vos amis”. Il y a une méfiance qu’il faut tenter de réduire », lance le pasteur Andrew King.

L’homme de Dieu a eu son wake-up call il y a déjà longtemps, en 2005. Alors qu’il officiait les funérailles d’un jeune homme assassiné par arme à feu, un autre s’est fait abattre devant l’église. En plein service.

« Ici, c’est pourtant censé être un sanctuaire. C’est là qu’on voit que ça va trop loin, que ça arrive même en plein jour. Ils ne se cachent même pas, déplore le pasteur King. Je ne compte plus les funérailles, ce n’est pas quelque chose que je veux me rappeler. »

Inspiré de Boston

C’est à ce moment qu’il a décidé qu’il devait agir pour tenter de faire une différence dans la communauté.

Avec plusieurs autres pasteurs et un détective de Toronto, ils se sont rendus à Boston pour voir de quelle façon ils pourraient s’inspirer d’un projet mené là-bas par le révérend Eugene Rivers.

Ils ont été impressionnés de voir l’effet positif que ce dernier avait sur les jeunes en tentant de les sortir du crime, mais aussi de sa collaboration avec les policiers. C’est là qu’est née la Etobicoke Strategy.

« Nous ne sommes pas la police, on est des pasteurs, ce n’est pas nous qui allons faire leur boulot. Mais on ouvre le dialogue, et on prie avec les gens qu’on rencontre. On leur rappelle qu’ils sont responsables de la sécurité de leur quartier et qu’ils ont la responsabilité d’aider les policiers à faire leur travail », affirme Andrew King.

« C’est fini le temps de dire que c’est le problème d’un autre, la violence par armes à feu. Il faut que les gens s’impliquent », poursuit-il.

Changer les choses lentement

Mais il n’est pas « assez naïf » pour croire qu’une seule rencontre va permettre de changer une vision négative du travail policier.

« Plusieurs n’ont pas confiance en eux à cause de mauvaises expériences dans le passé. Mais on est là pour changer ça, leur montrer qu’ils sont là pour rendre les quartiers plus sécuritaires », soutient le pasteur King.

Il pointe alors une fenêtre de son église, pour montrer que même celle-ci n’est pas à l’abri.

Photo Antoine Lacroix

Un carton recouvre un trou laissé par une balle perdue. Quelques mois auparavant, un individu s’est fait assassiner à une centaine de mètres du bâtiment.

« Une chance que ça s’est passé durant la nuit. Ça montre juste qu’il y a encore beaucoup de travail à faire », réalise M. King.

Photo Antoine Lacroix

Des visites en prison

Une autre partie de la stratégie est d’aller rendre visite à des jeunes en prison, afin de les sensibiliser.

« Ce qui est triste dans tout ça, c’est que c’est après les faits. L’idéal, ça serait de pouvoir aller les chercher et de les faire réfléchir avant qu’ils passent à l’acte », souligne Andrew King.

Selon lui, ces délinquants « font partie de la solution ».

« Ce sont eux qui peuvent nous dire ce qu’on doit faire pour leur créer des opportunités. On doit les amener à faire le choix entre une belle vie où ils vont vieillir et une mauvaise, beaucoup plus incertaine », conclut-il.