Une marche contre la violence à Rivière-des-Prairies

De nombreux citoyens se sont rassemblés dimanche pour la «marche pour un Québec inclusif et sans armes», dans Rivière-des-Prairies, un arrondissement de Montréal durement touché par la violence armée au cours des dernières semaines.

L’organisme NSK, instigateur de la marche, souhaite que les gouvernements en fassent plus et agissent «avec des actions concrètes, avec des organismes qui travaillent directement sur le terrain, et aussi, nous avons besoin de plus d’effectifs [de police]», a expliqué à TVA Nouvelles Johnley Pierre, président de cet organisme qui soutient les jeunes démunis de la métropole.

Il estime que «pour que ça s’arrête, il faut qu’on agisse maintenant» et surtout «ensemble».

Plusieurs des habitants de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies rencontrés dimanche lors de cette marche ont affirmé que leur quartier n’était plus sécuritaire. Certains parents refusent même de fréquenter les parcs avec leurs enfants par peur de coups de feu.

«J’ai peur qu’il y ait une balle perdue et que je sois blessée, ou même plus», a témoigné une jeune fille de 11 ans qui aimerait qu’on «arrête de faire venir des armes».

Depuis le début de l'année, la métropole a été le théâtre de plus de 80 fusillades.