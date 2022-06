Aider les aînés à rester chez eux

Parfois, ce sont les personnes qui ont souffert le plus en famille qui créent les familles les plus bienveillantes et les plus solides.

Alison Green, fondatrice de Bien Chez Soi, a choisi de changer de rôle dans sa propre histoire et de laisser derrière la victime pour devenir l’héroïne, celle qui permet aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible.

« J’ai eu une enfance difficile, j’ai été abusée par un membre de ma famille. Mais de là est né un désir profond d’aider les personnes vulnérables », me raconte celle qui a grandi à Saint-Bruno.

Je ressens souvent cette émotion vive, faite d’admiration et d’empathie, quand je découvre les histoires des entrepreneurs fondateurs, et j’en ai entendu des centaines à travers mes activités professionnelles. Ce sont des battants, capables de transformer leurs blessures en force positive et en œuvres utiles.

Entrepreneure à 23 ans

Alison Green a fondé son entreprise de soins à domicile à l’âge de 23 ans pour venir en aide à son grand-père (puis à sa grand-mère) qui souhaitait continuer de vivre chez lui, mais qui avait besoin d’aide. Devant le manque de services, Alison a pris les choses en main. Premier client et deux employés : c’était un début !

Son grand-père a pu vivre chez lui jusqu’à son dernier souffle, huit ans plus tard, bien accompagné.

Et aujourd’hui, après 15 ans en affaires, Alison a bâti un réseau de 40 franchises qui aident 2500 familles, grâce à 750 employés répartis dans toutes les régions du Québec, sauf dans le Grand Nord. En fait, Alison ne les appelle pas des employés, mais des « bienveillants », et elle les considère comme des membres de SA famille. Il y a des nounous pour les enfants, des préposés aux bénéficiaires, des auxiliaires familiales, des infirmières et des préposés à l’entretien ménager.

« Tous les jours, mes grands-parents doivent me regarder du ciel et m’aider à tout aligner pour donner à d’autres une fin de vie comme celle qu’ils ont eue », dit celle qui, à travers le drame de son enfance, a au moins pu vivre des chapitres de conte de fées, petite, quand elle passait ses vacances à Trois-Pistoles chez ses grands-parents. Ceux-ci, qui s’aimaient d’un grand amour, l’ont inspirée à bâtir une vie à leur exemple.

Leader d’impact reconnue par Evol en 2022 et lauréate Femme d’affaires du Québec l’an dernier, Alison a été une précurseure dans l’offre de soins à domicile.

Elle garde ses employés

La force de son offre repose sur les bons jumelages entre l’aîné et le bienveillant, afin d’offrir une stabilité dans les soins et la relation.

Le bienveillant devient presque un membre de la famille du client – la moyenne des jumelages dure quatre ans et parfois jusqu’à quatorze ! Le taux de rétention des employés de Bien Chez Soi est de 86 % – un exploit.

Aujourd’hui, Alison rêve d’une plus grande collaboration avec les services publics et les organismes communautaires au soutien des aînés.

La volonté de rester chez soi le plus longtemps possible est presque unanime en 2022, pandémie oblige.

Alors comme Alison, je me questionne sur la pertinence de bâtir des chambres à un million de dollars dans les maisons des aînés quand on peut adapter la maison d’une personne âgée pour 40 000 $. Le secteur privé, ce n’est pas nécessairement le diable. Depuis 15 ans, Alison s’applique à en faire la preuve, avec les 39 autres entrepreneurs franchisés qui ont adhéré à sa vision.

Bien Chez Soi

Année de fondation : 2008

2008 Fondatrice : Alison Green

Alison Green Lieu du siège social : Longueuil

Longueuil Secteur d’activité : Soins à domicile

Soins à domicile Nombre d’employés : 750

