Alouettes: une tempête dans un verre d’eau

MONTRÉAL | Après seulement un match, la machine à rumeurs est bel et bien partie concernant l’avenir du personnel football des Alouettes de Montréal.

Lundi, le propriétaire des «Als», Gary Stern, a cependant réitéré sa confiance à l'égard du président Mario Cecchini, du directeur général Danny Maciocia et de l’entraîneur-chef Khari Jones.

Présent à l’entraînement de son club pour la première fois en 2022, l’homme d’affaires a été questionné sur des commentaires faits au Montreal Gazette.

«Cette saison déterminera ce qu’est la Ligue canadienne de football [LCF] et ce que sont les Alouettes. Sinon, à la mi-saison, vous me verrez agir, bien que je ne sois pas sûr de ce que cela signifie», était ainsi cité Stern par le quotidien anglophone.

L’article publié ce week-end continuait en évoquant que tout le monde chez les Alouettes - du président au quart-arrière Vernon Adams fils - devait craindre pour son emploi. Le tout a été rapporté aux quatre coins du pays, au grand dam du propriétaire.

«Ce que j’ai dit, c’était que si le public n’était pas au rendez-vous à la mi-saison, que nous devrons trouver un moyen dans notre structure d’avoir davantage de partisans à nos matchs. Je n’ai jamais fait aucun commentaire sur notre personnel. J’adore mon personnel. Ces gars-là travaillent tellement fort», a déclaré Stern, ajoutant que la citation diffusée par le journal en question avait été sortie de son contexte.

«Personne ne devrait spéculer sur Mario, Khari ou Danny. J’adore ces gars-là et ils font un travail fantastique», a-t-il renchéri.

«Pas rendu là»

Il ne faut cependant pas jouer à l’autruche en ce qui concerne Jones. L’entraîneur de 51 ans écoule la dernière année de son entente avec les Alouettes et une prolongation de contrat ne semble pas dans les plans de l’organisation à court terme.

Est-il exagéré de dire qu’il joue son poste cette année et qu’un mauvais début de saison pourrait lui valoir la porte? Selon Maciocia, on est encore bien loin de faire ce constat au sein de l’état-major des Moineaux, qui ont perdu leur premier affrontement de la saison 30 à 27 face aux Stampeders à Calgary.

«J’ai une ligne directe avec notre propriétaire et notre président. Je peux vous dire que nous ne sommes vraiment pas rendus là. Si jamais il y a des discussions à ce sujet, ils vont m’appeler directement», a affirmé le DG, quand il a été interrogé sur un possible changement d’entraîneur-chef.

«Nous avons disputé seulement un match, ce n’est pas comme si nous étions 0-4 ou 1-3. Nous avons fait de belles choses la semaine dernière. Mais, il faut trouver un moyen d’aller chercher des victoires, car nous avons beaucoup de talent chez nos joueurs et d’excellents entraîneurs. C’est à eux de trouver des solutions.»

Se concentrer sur son boulot

Jones, qui a disputé huit saisons comme quart-arrière dans la LCF, a pris l’habitude de ne pas d'accorder d’importance aux rumeurs.

«Je me concentre uniquement sur mon travail d’entraîneur, c’est ce qu’il y a de plus important, a indiqué le pilote. Je veux aider cette équipe à gagner. Nous allons dans la bonne direction. Je travaille bien avec Danny et Mario. Les choses vont bien.»

Et que pense-t-il du fait que son propriétaire, son président et son DG soient présents sur les lignes de côté à l’entraînement?

«Personnellement, j’adore ça! C’est une bonne chose que notre propriétaire soit ici. Il paie pour tout ça, après tout. C’est bien qu’il puisse voir le boulot que nous effectuons afin de miser sur une équipe qui connaît du succès.»