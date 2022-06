Amber Heard dénonce «la haine et le vitriol» en ligne lors du procès contre Johnny Depp

LOS ANGELES | Amber Heard a dénoncé lundi «la haine et le vitriol» dont elle a été la cible sur les réseaux sociaux lors de son récent procès contre Johnny Depp, assurant toutefois qu’elle ne blâmait pas le jury qui a donné raison à son ex-mari.

• À lire aussi: La victoire judiciaire de Johnny Depp «potentiellement catastrophique» pour les victimes de violences

• À lire aussi: Amber Heard n'est pas une «victime parfaite»

• À lire aussi: Qui est Camille Vasquez, l’avocate «vedette» de Johnny Depp?

À l’issue de six semaines de débats, les sept jurés du tribunal de Fairfax, aux États-Unis, ont conclu le 1er juin que les ex-époux s’étaient mutuellement diffamés par voie de presse. Mais ils ont octroyé plus de 10 millions de dollars à la vedette de Pirates des Caraïbes, contre 2 millions seulement pour celle d’Aquaman.

Le procès, ultra-médiatisé et diffusé en direct à la télévision, a révélé la vie privée peu reluisante des deux célébrités d’Hollywood, provoquant un déchaînement de messages insultants envers l’actrice de 36 ans sur les réseaux sociaux.

«Je suppose que les gens normaux ne connaissent pas» cette campagne d’insultes «et je ne le prends pas personnellement», a-t-elle dit lors d’une interview sur NBC, sa première depuis le procès.

«Mais même quelqu’un qui est certain que je mérite cette haine et ce vitriol, même s’il pense que je mens, il ne peut pas me regarder dans les yeux et me dire qu’il pense que le traitement était équitable sur les réseaux sociaux», a-t-elle ajouté.

Johnny Depp poursuivait en diffamation son ex-femme, qui s’était décrite dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 comme «une personnalité publique représentant les violences conjugales», sans nommer son ex-mari.

Il réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune avait détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double.

Selon son avocate, Elaine Bredehoft, l’actrice va faire appel du jugement.

Dans des extraits de l’interview, qui sera diffusée en entier vendredi, Amber Heard assure n’avoir pas pris la décision des jurés «personnellement».

«Comment auraient-ils pu prendre une décision, comment auraient-ils pu ne pas arriver à cette conclusion?» s’est-elle demandé.

«Ils sont restés assis et ont entendu pendant trois semaines des témoignages incessants de personnes employées (par Johnny Depp), et vers la fin, de gens au hasard», a-t-elle estimé.

«Je ne les blâme pas, en réalité je comprends que c’est un personnage adoré, que les gens pensent connaître, c’est un acteur fantastique», a expliqué Amber Heard.

Quand la journaliste qui lui faisait face a suggéré que les jurés ne devaient pas prendre ces éléments en compte, elle a répondu: «Comment pouvaient-ils, après avoir entendu pendant trois semaines que je n’étais pas crédible, croire un mot qui sortait de ma bouche?»