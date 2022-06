Avant de se porter candidat pour le PLQ: l’humoriste Mathieu Gratton avait approché la CAQ

L’auteur et humoriste Mathieu Gratton, qui a comparé certains traits de personnalité de François Legault à ceux d’un «manipulateur narcissique», avait approché la CAQ avant de se porter candidat pour le Parti libéral.

Celui qui portera les couleurs libérales dans la circonscription de Laporte aux prochaines élections a fait parler de lui la fin de semaine dernière, au Conseil général du PLQ.

Durant un atelier présenté aux quelque 400 militants réunis pour l’occasion à Montréal, Mathieu Gratton a dit retrouver certains traits de personnalité « d’un manipulateur narcissique » chez le premier ministre.

L’humoriste avait pourtant contacté la CAQ à la mi-avril, après avoir été sollicité par les libéraux.

«Le but, c’était d’aller m’asseoir avec eux pour voir qu’est-ce qu’ils pouvaient proposer pour la clientèle que je défends, les personnes autistes, précise-t-il, en entrevue avec notre Bureau parlementaire. On va aborder le gouvernement qui est en place, peut-être que j’ai plus de chances de faire passer mes projets, c’est le réflexe que j’ai eu».

Mais après une période de réflexion, Mathieu Gratton a finalement annulé la rencontre prévue avec l’organisatrice en chef de la campagne caquiste. Il a préféré joindre les rangs du PLQ, qui propose notamment la nomination d’un ministre des personnes handicapées et autistes.

Comment a-t-il pu approcher une formation politique, alors qu’il estime que le chef a des traits de personnalité d’un «manipulateur narcissique»? «Quand j’ai contacté la CAQ, c’était de reculons», réplique le candidat libéral. Durant sa réflexion, il dit s’être alors rappelé comment François Legault avait traité de «Mère Teresa» une députée qui questionnait le gouvernement sur le sort économique des femmes qui n’ont pas de place pour leur enfant en garderie.

«Je me suis dit, je ne peux pas aller avec la CAQ, j’annule mon rendez-vous (avec l’organisatrice en chef), au niveau des valeurs, ça ne me rejoignait pas, insiste-t-il. Je n’aurais pas pu travailler avec cette équipe-là, qui parle comme ça aux gens, même s’ils sont bien placés dans les sondages. Je ne peux pas aller là, impossible pour moi, je suis trop intègre».

Il ne digère pas non plus que la CAQ pense à «avoir un ministre des Nordiques, avant de penser avoir un ministre des personnes handicapées».

D’ailleurs, le candidat Mathieu Gratton ne regrette pas les propos qu’il a tenus au sujet de François Legault. «Je vais toujours être authentique et je vais toujours dénoncer le manque de respect».

Appelé à commenter la controverse lundi, le premier ministre fut bref. «J’avoue que ça m’a surpris, même que Dominique Anglade ne le rappelle pas à l’ordre. Mais je vais laisser ça aux libéraux ces attaques-là», a-t-il dit, en marge de l'annonce d'une candidature dans la circonscription d'Anjou-Louis-Riel.