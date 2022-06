Coach à «La Voix»: Corneille veut redonner au suivant

La carrière de Corneille, nouveau coach à «La Voix», a pris son envol il y a déjà deux décennies. Fort de son expérience en studio et sur scène, l’auteur-compositeur-interprète qui affectionne particulièrement le «soul» et le R&B souhaite maintenant donner au suivant en partageant tout son bagage.

Corneille va prendre place l’hiver prochain dans l’un des fauteuils rouges de «La Voix», aux côtés des coachs Marc Dupré, Marjo et Mario Pelchat.

«Le mentorat, la transmission, partager mon expérience, c’est ce qui m’excite le plus en ce moment. Et il n’y a pas de meilleur endroit qu’à "La Voix" pour faire ça», a dit Corneille en entrevue avec l’Agence QMI.

Mentor de Garou à «The Voice» en France ainsi qu’au sein de l’équipe de Marc Dupré lors de la cinquième saison de «La Voix» au Québec, Corneille entend faire une différence dans le parcours des membres de son équipe.

«Parallèlement à ma carrière, je veux aider d’autres artistes. J’ai eu des gens qui m’ont aidé et d’autres qui ont fait le contraire, qui ne m’ont pas beaucoup soutenu. L’industrie a tellement changé au cours des 20 dernières années, mais il y a des choses qui ne changent pas, c’est-à-dire que c’est un métier où on essaie de faire de ses émotions quelque chose d’utile pour les autres. Tout part de l’humain et moi j’aurais aimé ça avoir un mentor, quelqu’un qui n’est pas juste du côté "business" des choses. Avoir quelqu’un qui a fait et fait toujours ce métier, qui sait ce que c’est de monter sur scène et de se présenter soir après soir, qui sait ce que c’est de vivre avec le succès et la notoriété. Gérer un échec, c’est facile, c’est gérer le succès qui est compliqué.»

Se mettre à la «complète disposition» de son équipe

Ayant l’impression d’être sur son X parce qu’il regarde «La Voix» depuis toujours, y compris la version américaine, Corneille veut se mettre à la «complète disposition» de son équipe.

«C’est une compétition, donc je vais tout faire pour que mes candidats avancent et gagnent. C’est aussi une façon de dire merci et d’être reconnaissant pour les deux décennies passées dans l’œil du public. C’est redonner au suivant, mais c’est très égoïste aussi, car j’aime ça "La Voix" et je sais que je vais avoir énormément de plaisir.»

Il a particulièrement hâte aux auditions à l’aveugle. «Les candidats que je veux voir dans mon équipe, que je vais pouvoir vraiment bien accompagner s’inscrivent, comme moi, dans le soul, le R&B, mais aussi tout ce qui est afro beat, afro caribéen, le blues, le jazz et même le gospel. Par contre, je ne suis pas à l’abri de me retourner pour un super bon chanteur country, car je suis avant tout un amoureux des talents en musique.»

Corneille à «La belle tournée» lundi

Corneille sera à «La belle tournée» ce lundi, à TVA, pour l’épisode consacré à Montréal et qui a été tourné au sommet du mont Royal.

«On a eu beaucoup de plaisir, la vue sur Montréal était superbe, mais il faisait froid et il s’est mis à pleuvoir en plus», a confié Corneille.

«Montréal, c’est la ville mère de l’artiste que je suis. Ma musique est très montréalaise, c’est une musique très cosmopolite, qui est faite de tout ce que Montréal est et était quand je suis arrivé dans la métropole en pleine période de festivals, en 1997.»

L’auteur-compositeur-interprète partage le plateau de Guy Jodoin avec Cœur de Pirate, Patsy Gallant et François Pérusse. Iouri Philippe-Paillé et Serge Denoncourt participent à la capsule «Tire-toi une bûche» alors que Léane Labrèche-D’or raconte l’histoire des transports en commun et du métro à Montréal.

Corneille chante notamment «Nouveau monde», extrait de son plus récent album, «Encre rose», et il pousse la note en compagnie de Cœur de Pirate et Patsy Gallant.

L’émission «La belle tournée» est présentée chaque lundi, à 20 h, à TVA.