Des cadeaux sous l’arbre généalogique

Hier, on apprenait que le gouvernement du Québec investirait 50 millions sur cinq ans pour contrer la maltraitance envers les aînés.

Qu’elle soit psychologique, physique ou d’une autre nature, la maltraitance envers les aînés n’a pas sa place. À la suite de cette annonce de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, je me suis demandé si je faisais tout en mon pouvoir pour traiter les aînés de ma vie de la meilleure manière possible.

J’ai compris que j’ai des croûtes à manger. Je réalise que nous avons une responsabilité individuelle de contribuer à leur bien-être.

Et vous, comment traitez-vous les aînés de votre entourage ?

Des questions à se poser

Quand j’étais petite, j’allais souvent passer du temps dans un CHSLD à Boucherville. Mon arrière-grand-mère Madeleine, de qui je tiens mon prénom, y était. Même après son décès, j’y retournais souvent afin de garder un lien avec les autres résidentes et résidents. Je ressortais toujours enrichie de ces visites.

Pourtant, maintenant, je n’y vais plus. Mais je compte bien remédier à cela. En tant que société, nous aurions avantage à accorder la plus grande importance à nos aînés.

Vous qui avez des grands-parents, les avez-vous appelés dernièrement ? Avez-vous récemment passé un moment de qualité avec eux ?

Vous qui avez des parents de 65 ans et plus, faites-vous tout en votre pouvoir pour assurer un bon lien avec vos géniteurs ?

Vous qui avez un proche en CHSLD, est-ce que vous lui rendez régulièrement visite ?

Et vous qui avez du temps libre, aviez-vous envisagé de faire du bénévolat auprès des aînés ?

Si la grande majorité des Québécois et des Québécoises répondent oui à une de ces questions, on saura qu’on avance dans la bonne direction.

Bien traiter les aînés, c’est d’abord et avant tout s’enlever de la tête l’idée qu’ils sont un fardeau et plutôt reconnaître qu’ils sont un cadeau.