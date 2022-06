Des parcs pris d’assaut qui suscitent des plaintes

Au cours de la dernière année, la salubrité des parcs de la métropole aura suscité de nombreuses plaintes auprès du bureau de l’Ombudsman. Ces lieux publics ont été «pris d’assaut» dans le contexte pandémique, devenant un lieu de refuge pour les Montréalais.

Pour ceux vivant aux abords de ces lieux, la cohabitation a plutôt été difficile.

«Individus urinant et déféquant sur leurs terrains ou dans leurs stationnements, sur la présence de papiers mouchoirs souillés non jetés à la poubelle ou d’odeurs nauséabondes. Tout y est», est-il noté dans le rapport annuel de l’Ombudsman de Montréal, Me Nadine Mailloux.

Elle fait remarquer qu’un nombre insuffisant d’installations sanitaires et de poubelles dans certains parcs comparativement à leur achalandage, peut expliquer le phénomène.

«Nombre de toilettes chimiques sont nettoyées et vidangées plusieurs fois par jour, ce qui contribue à encourager leur utilisation. D’autres toilettes ne le sont toutefois pas assez fréquemment, ce qui dissuade les gens de les utiliser», a-t-elle également observé.

Des discussions avec les arrondissements concernés ont néanmoins pu permettre d’apporter des corrections pour plusieurs de ces situations. L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, a notamment installé une toilette chimique dans le parc des Carrières, «réglant instantanément les problèmes dans ce secteur».

Un meilleur affichage a également permis de régler des situations similaires au parc Sainte-Bernadette, dans le même arrondissement, et au parc Jeanne-Mance, au pied du mont Royal.

«On travaille avec beaucoup de sérieux, pour nous c’est important, on veut améliorer la desserte et la façon dont on s’occupe de nos parcs. L’accès à des installations, des chalets de parc, c’est quelque chose dont notre administration a fait une priorité dans nos investissements», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en mêlée de presse.

Elle a également indiqué que dans ses budgets à venir, la Ville s’assurerait d’avoir des «installations de qualité» et qu’elle souhaite trouver de nouvelles sources de financement pour aller à la «hauteur de ses ambitions».

Pour l’opposition officielle, il s’agit toutefois d’un «non-sens» que l’Ombudsman ait dû intervenir à ce propos. Surtout que les parcs étaient très achalandés en raison du contexte pandémique.

«Il aura vraiment fallu une instance si haute comme l’Ombudsman pour avoir accès à des toilettes chimiques ? Ça engendre une désillusion auprès des Montréalais, qui se demandent comment l’administration peut leur faire de grandes promesses alors qu’elle a de la difficulté à leur offrir des services de base», a soutenu Benoit Langevin, conseiller municipal pour l’opposition officielle.

Nombre record de plaintes

Dans son rapport annuel, l’Ombudsman de Montréal indique avoir reçu un nombre record de plaintes, traitant 2365 dossiers, comparativement à 2150 pour l’année 2020.

La majorité de celles-ci, soit 320, étaient en lien avec les Travaux publics. Un nombre de 220 dossiers concernait les Services aux citoyens, alors que 172 portaient sur des nuisances, et 132 étaient à propos des arbres, jardins communautaires et parcs.

«En 2021, notre équipe a mis à profit et développé son expertise afin d’écouter, de comprendre et de résoudre des dossiers dont les sujets touchent à une variété de sujets comme la discrimination, l’adaptation de domicile et l’itinérance autochtone», a déclaré par communiqué Me Nadine Mailloux.