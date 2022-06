Des services insuffisants pour les élèves en difficulté, selon le Protecteur du citoyen

Faute de ressource, le système d’éducation peine à répondre aux besoins des élèves en difficulté d’apprentissage, a constaté le Protecteur du citoyen au terme d’une enquête.

• À lire aussi: Le bras de fer se corse entre le réseau scolaire et les transporteurs

«À une étape cruciale de leur développement, des élèves du primaire n’ont pas toute l’attention nécessaire de la part du système scolaire pour favoriser leur réussite éducative», a déclaré le Protecteur du citoyen, Marc-André Dowd par voie de communiqué, lundi.

«Alors qu’ils ‘’attendent leur tour’’ pour des services auxquels la loi leur donne droit, ces élèves en difficulté ne font pas les progrès attendus et leurs retards persistent, freinant leur parcours scolaire et leur épanouissement personnel et social», a-t-il ajouté.

En raison d’un manque de ressources, les services éducatifs ne sont pas toujours bien arrimés aux besoins des élèves, selon M. Dowd. Trop souvent, les services sont offerts «selon ce qui est possible» plutôt que selon ce qui est nécessaire, notamment en raison du financement disponible.

À cela s’ajoute la lourdeur administrative du processus «d’assurance qualité» imposé par le ministère de l’Éducation, qui nuit à la disponibilité du personnel, et donc à l’accessibilité aux services.

Il s’agit d’un réel problème, puisque le personnel du réseau de l’éducation est déjà en nombre insuffisant, si bien que le ministère de l’Éducation «n’a pas de portrait clair des postes à pourvoir en services éducatifs complémentaires», peut-on lire dans un communiqué de presse.

Malheureusement, cela force les intervenants à faire des «choix lourds de conséquences ». Pour certains élèves, il est trop long d’accéder à des services dont ils ont besoin. Pour d’autres, ceux-ci ne sont tout simplement pas offerts par « un membre du corps d’emploi le plus à même de les offrir ».

La collaboration entre les différents intervenants est-elle aussi limitée par le manque de personnel, puisque de nombreux professionnels doivent partager leur temps entre plusieurs écoles, ce qui nuit à la cohésion des équipes de travail et qui rend plus difficile le développement d’un sentiment d’appartenance avec les collègues, les élèves et leur famille, a constaté M. Dowd.

Recommandations

Pour améliorer l’accès aux services éducatifs complémentaires et assurer la réussite des élèves en difficultés, M. Dowd a émis 11 recommandations au ministère de l’Éducation du Québec.

M. Dowd recommande notamment d’établir et de financer un seuil minimal de services à l’échelle de la province, de valoriser les postes en services éducatifs pour les élèves en difficulté et d’effecteur un suivi des postes à pourvoir.

Il estime aussi qu’il est nécessaire de revoir le modèle de financement de ces services ainsi que les modalités de reddition de compte en se basant sur les besoins réels des élèves.