Épicerie en ligne: Metro débarque sur Instacart

Les clients de plus de 70 magasins Metro au Québec peuvent désormais bénéficier du service de livraison d’épicerie Instacart.

L’entreprise américaine Instacart a annoncé lundi matin avoir ajouté ces épiceries Metro à sa liste de détaillants partenaires «suite au lancement initial du détaillant en Ontario sur l’application Instacart le mois dernier».

Pour Christina Bédard, vice-présidente, commerce en ligne et stratégie numérique chez Metro, ce nouveau partenariat «permettra d’offrir une gamme encore plus vaste d’options à la clientèle du Québec [...] avec une livraison le jour même en aussi peu qu’une heure».

Rappelons qu’Instacart a été lancée au Québec le 15 juin dernier avec des détaillants tels que Walmart Canada, Costco Canada et les Aliments M&M. L’entreprise a ensuite ajouté Pharmaprix, Sephora Canada, Michaels Canada, Bureau en Gros, Dollarama, Tigre Géant, et maintenant Metro, à sa liste de partenaires.

L’application est disponible dans près de 300 villes de la province, dont Québec, Laval, Gatineau, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Saint-Hyacinthe, Boucherville, Drummondville, Sherbrooke, Châteauguay, Salaberry-de-Valleyfield, Shawinigan, Lévis, Brossard, Repentigny et Blainville.

«Nous sommes fiers de renforcer notre présence au Québec [...]. Au cours de la dernière année, nous avons pris de l’élan et étendu notre empreinte auprès de nombreux détaillants préférés du Québec. Nous sommes impatients de renforcer nos relations avec les détaillants de la province et de rendre la livraison le jour même encore plus accessible aux Québécois∙e∙s», a affirmé Chris Rogers, vice-président de la vente au détail chez Instacart.

A l’échelle du pays, la livraison via Instacart est possible dans plus de 700 villes canadiennes. Elle permet d’obtenir des produits d’épicerie et des biens essentiels depuis plus de 3800 magasins.