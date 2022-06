La Ville de Saint-Jérôme crée sa propre division des affaires juridiques

Au tour de la Ville de Saint-Jérôme de se doter de sa propre division des affaires juridiques, dans la foulée d’une tendance marquée constatée depuis une dizaine d’années parmi les villes québécoises de taille moyenne.

«C’est une réalité que l’on connaissait déjà dans les villes de plus grande importance», souligne Me Pascal Marchi, un avocat à l’emploi de la Ville de Saint-Jérôme depuis quatre ans. C’est lui qui coordonne cette nouvelle division créée officiellement il y a quelques semaines à peine.

C’est lui, aussi, qui en a eu l’idée. Lentement, mais sûrement, cette nouvelle structure a été mise en place avec l’appui des élus municipaux. «Au départ, il y avait déjà cette volonté du conseil municipal d’aller de l’avant avec ce projet. Je suis profondément reconnaissant aux élus qui ont reconnu la valeur de cette initiative.»

Déjà en place dans plusieurs municipalités du Québec, comme Brossard et Drummondville, cette initiative rapporte gros sur le plan municipal, selon Me Marchi. «Je suis en contact régulièrement avec mes collègues des autres villes et je peux vous confirmer que ce service est très apprécié et c’est pourquoi nous allons de l’avant, ici, à Saint-Jérôme.»

Crédit photo Rejean Beaulieu

Ça change quoi?

En compagnie de Me Simon Vincent et d’un autre avocat qui sera embauché plus tard, cette nouvelle division pourra épauler d’autres départements municipaux dans leurs dossiers de litige. Un exemple tout simple: une contestation au niveau de l’évaluation foncière ou d’un permis non émis. «En tenant compte des nombreuses réclamations et poursuites possibles, notre division pourra atténuer les délais et réduire les frais pour les deux parties.»

«Il n’y aura probablement pas beaucoup d’économies à faire pour la Ville, mais le travail pourra se faire en amont, au niveau de la prévention, pour en arriver à des ententes à l’amiable avant que les dossiers ne se retrouvent devant les tribunaux», souligne cet avocat qui a commencé sa carrière en 2013 chez Bélanger Sauvé, un cabinet spécialisé en droit municipal.

Les firmes extérieures continueront toutefois d’obtenir leur part du gâteau. Certains dossiers, plus complexes et importants, continueront, en effet, d’être envoyés à des firmes indépendantes. «Même avec trois avocats dédiés à cette nouvelle division, on ne pourra pas tout faire», souligne Me Marchi.