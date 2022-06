Lanaudière: la conduite dangereuse d’un mineur provoque un grave accident à Rawdon

Une collision à priori causée par la conduite dangereuse d’un mineur a mené à un grave accident faisant un blessé grave, lundi après-midi, à Rawdon, dans Lanaudière.

Les services d’urgence ont été appelés à intervenir lundi à 17 h 30 sur le chemin du Lac-Morgan près du chemin Bélair, à Rawdon.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, un véhicule aurait effectué un dépassement dans la travée inverse avant d’entrer en collision avec un autre véhicule.

Le conducteur du second véhicule, un homme âgé de 38 ans, a subi des blessures graves.

Les policiers ont procédé à l’arrestation pour conduite dangereuse du conducteur ayant effectué le dépassement. Ce dernier, âgé de moins de 18 ans, a été transporté en centre hospitalier pour y soigner des blessures mineures.

Les enquêteurs et les reconstitutionnistes ont été dépêchés sur les lieux afin d’établir les causes et les circonstances de la collision. La route est fermée à la circulation et des détours seront érigés.