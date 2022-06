Lancement de l’Année Lévesque lundi soir

Le lancement de l’Année Lévesque, visant à commémorer le 100e anniversaire de René Lévesque, se fera lundi soir à la Grande Bibliothèque de Montréal.

Les festivités du centenaire de l’ancien premier ministre et fondateur du Parti québécois s’amorceront en présence de nombreuses personnalités, incluant l’actuel premier ministre François Legault et l’ancien premier ministre Lucien Bouchard.

Après une certaine controverse, les chefs du Parti québécois, du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire, Paul St-Pierre Plamondon, Dominique Anglade et Gabriel Nadeau-Dubois, prononceront aussi de courts discours lors de la cérémonie.

La semaine dernière, le chef du PQ avait jeté un pavé dans la mare en déplorant ne pas avoir été invité à participer à l’événement. La Fondation René-Lévesque avait par la suite corrigé le tir en invitant les chefs du PQ, du PLQ et de QS à participer.

Les enfants de René Lévesque, Suzanne et Claude, doivent aussi participer à la cérémonie, de même que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Par ailleurs, le politologue et professeur Guy Lachapelle profitera de l’occasion pour lancer son livre «René Lévesque. Un homme et son siècle», qui «réunit des chroniques, entrevues et discours de René Lévesque qui témoignent du regard qu'il portait sur son siècle et la place du Québec dans le monde».

Mise sur pied par la Fondation René-Lévesque, l’Année Lévesque est présentée par Québecor, avec la collaboration d’Hydro-Québec.