Inflation: Legault entrouvre la porte à une baisse d’impôts

Le premier ministre François Legault a laissé entendre, lundi, qu’il pourrait éventuellement annoncer des baisses d’impôts pour aider les Québécois étranglés par l’inflation.

«On n’a jamais dit qu’on n’annoncerait pas de baisses d’impôts», s’est exclamé M. Legault lorsqu’interrogé sur cet enjeu lors d’un point de presse lundi.

Ce dernier était invité à réagir après que le Parti libéral du Québec eut avancé, en marge de son congrès national au cours de la fin de semaine, souhaiter miser sur des baisses d’impôts pour remettre de l’argent dans les poches des Québécois.

«De façon récurrente, doit-on faire des baisses d’impôts? Je vous demande un peu de patience. Je comprends que les libéraux, de façon non traditionnelle, annoncent leurs engagements électoraux quatre mois avant l’élection. Nous, on va le faire en temps et lieu», a laissé planer le chef caquiste en guise de réplique.

M. Legault a rappelé que son parti a déjà distribué des chèques pour contrer l’inflation, incluant un montant de 500 $ ce printemps à tous les Québécois gagnant moins de 100 000 $ par année, ainsi que d’autres montants en janvier dernier.

«On a déjà annoncé qu’il y aura un autre chèque en décembre pour couvrir l’inflation», a-t-il rappelé en référence à un engagement électoral qu’il a formellement pris lors de la période des questions à l’Assemblée nationale, la semaine dernière.