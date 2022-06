Les Blue Jays humilient les Orioles

Les Blue Jays de Toronto n’auraient pas pu espérer mieux entamer leur série de quatre matchs face aux Orioles de Baltimore, lundi au Rogers Centre, eux qui ont démoli leurs adversaires 11 à 1.

Une poussée de sept points en cinquième manche a fait la différence. Le pointage était déjà de 2 à 0 à l’amorce de ce tour au bâton.

Vladimir Guerrero fils a lancé la fête avec un simple d’un point. Puis, alors que deux retraits avaient déjà été enregistrés par les visiteurs, Teoscar Hernandez a cogné un puissant double, produisant un autre point. Le frappeur suivant, Santiago Espinal, a permis à Guerrero fils et Hernandez de compléter leur tour des sentiers, à l’aide d’un simple.

Raimel Tapia a poursuivi le massacre, avec un simple de deux points, avant de venir croiser la plaque lui-même à l’aide d’un triple de Cavan Biggio.

Le lanceur partant des Orioles, Kyle Bradish (1-4), a été la victime de la première partie de cette manche catastrophique. Il a été retiré après le simple de Guerrero fils. Il a finalement passé quatre manches et un tiers sur la butte, accordant cinq points mérités sur neuf coups sûrs et un but sur balles.

Logan Gillaspie, son remplaçant, a été tout aussi mal traité par les frappeurs des favoris de la foule. En un tiers de manche à peine, il a permis quatre points sur cinq coups sûrs.

C’est finalement Guerrero fils et Espinal qui ont été les plus productifs offensivement pour les Blue Jays, avec trois points produits chacun. Le fils de l’ancienne légende des Expos de Montréal a réussi trois coups sûrs, dont un circuit, en plus de croiser la plaque deux fois. Son coéquipier a, pour sa part, mis la balle en lieu sûr à deux reprises, complétant son tour des sentiers une fois.

Manoah toujours fumant

Encore une fois cette saison, le lanceur partant des Blue Jays Alek Manoah (8-1) a été inébranlable au monticule.

L’athlète de 24 ans a été retiré après six manches, lui qui a eu le temps de faire mordre la poussière à sept adversaires. Il a permis un seul but sur balles et une frappe en lieu sûr, sans permettre à l’adversaire de marquer un seul point.

C’est plutôt son remplaçant, Julian Merryweather, qui a accordé le seul point des Orioles.

La série se poursuivra mardi. Pour l’occasion, Yusei Kikuchi (Blue Jays) et Jordan Lyles (Orioles) devraient être les lanceurs partants.