Voici le calendrier des partys de la F1

La semaine du Grand Prix de Formule 1 du Canada est de retour, et cela signifie le retour des fêtes célébrant l’événement à travers la métropole. Voici un calendrier des événements les plus courus où se mélangeront admirateurs de course automobile, DJs et vedettes d’ici et d’ailleurs.

Jeudi 16 juin

Partenaire officiel du Grand Prix Week-end, Le Richmond propose des soirées les 16, 17, 18 et 19 juin. Le jeudi, c’est le Kickoff Official Party à partir de 17 h 30.

L’Auberge Saint-Gabriel célébrera le Grand Prix de la F1 du jeudi au dimanche. Le jeudi, place à la Ligne de départ, l’événement tapis rouge et coup d’envoi du Grand Prix qui rassemblera des gens connus de la télévision d’ici. Dès 17 h. Tout le week-end, un Banquet Spécial Grand Prix est proposé aux groupes par le chef Amédée Bécherraz.

Soubois : prestation de DJs de renommée internationale tout le week-end. Jeudi : David Morales et Nico De Andrea. Du Dom Pérignon rosé Lady Gag Luminous Special Edition y sera servi en exclusivité.

Vendredi 17 juin

Le Ritz-Carlton et sa soirée du Grand Prix BLACK-TIE. Les invités défileront sur le tapis noir et se baladeront entre la cour des palmiers, le Salon Ovale et les salons et les bars du deuxième étage. Les performances musicales en direct seront entre autres assurées par le Vitamin String Quartet de la populaire série Netflix Bridgerton et Brittany Kennell (The Voice). De 18 h à 2 h du matin.

Soubois : DJ Spade – le DJ officiel de nul autre que Drake – et Donald Lauture.

New City Gas : le duo canadien Loud Luxury sera en prestation, le tout présenté par Patrón, partenaire officiel du pilote Sergio Pérez et du F1 Paddock Club. Des artistes locaux viendront compléter la programmation. Cuisine méditerranéenne dans un environnement inspiré des restaurants de plage de Mykonos, d’Ibiza et de Tulum.

Samedi 18 juin

Le grand retour de la soirée Gala Tapis Rouge propulsée par Mercedes au Richmond. « C’est l’événement à ne pas manquer », souligne le propriétaire, qui laisse planer le mystère autour de l’identité de ses invités de marque. Expérience VIP, cocktail dînatoire, station de fruits de mer et boissons à volonté.

Dimanche 19 juin

