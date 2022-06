LHJMQ: un nouveau départ pour Sylvain Couturier

Après avoir occupé un poste identique pendant une vingtaine d’années chez le Titan d’Acadie-Bathurst, Sylvain Couturier a accepté le siège de directeur général des Eagles du Cap-Breton, lundi.

• À lire aussi: Les Stars ravis de Mavrik Bourque

Celui-ci remplacera ainsi Jacques Carrière, qui a travaillé pour l’équipe néo-écossaise au cours des trois dernières campagnes. Les Eagles ont conclu la saison 2021-2022 avec le pire dossier de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, affichant au compteur 35 points en 68 rencontres.

«C’est un privilège pour moi de faire partie de l’organisation des Eagles et d’être impliqué dans cette magnifique communauté, a mentionné le natif de Greenfield Park par voie de communiqué. Je veux offrir une formation compétitive dans laquelle les partisans pourront se reconnaître, sur la glace et à l’extérieur. L’objectif principal demeure de procurer un championnat au Cap-Breton et de rendre tout le monde fier de ce club.»

Ancien patineur des Kings de Los Angeles, Couturier a mené le Titan à la conquête de la coupe du Président et de la coupe Memorial en 2017-2018. Ayant aussi joué dans le circuit lorsque la concession évoluait à Laval, il a œuvré comme entraîneur-chef du club en 2004-2005. Jason Clarke le remplacera comme DG à Bathurst.

«Le caractère, la passion, l’énergie et les qualifications de Sylvain représentaient ce que nous cherchions pour le poste de DG, a expliqué le président Gerard Shaw à propos du père de l’attaquant des Flyers de Philadelphie Sean Couturier. Il est un esprit du hockey brillant qui a la passion pour le sport et la communauté.»